Denuncian plaga de garrapatas en sector de Guaymas

GUAYMAS(GH)

Los vecinos del fraccionamiento Aranjuez, situado en la entrada al poblado San José de Guaymas, enfrentan problemas de garrapatas y olores fétidos por la operación de dos lagunas de oxidación que se ubican en los alrededores, denunció Jesús Garza Osuna.



El comisario ejidal de San José informó que desde hace un mes se presentó la denuncia ante el Sector Salud para que los ayudara a eliminar la plaga de garrapatas que han localizado en varias casas del fraccionamiento, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos.



Resaltó que estos parásitos trasmiten la rickettsiosis, enfermedad que ha causado varias muertes a hombres y mujeres en la ciudad en años anteriores.



Criadero de moscos



"Las lagunas de oxidación además de los malos olores que ocasionan, son un lugar que sirve de criadero para los moscos, y si son ‘Aedes aegypti’, no hay que olvidar que transmiten el dengue, zika y chikunguña", externó.



Los vecinos del lugar, advirtió, se organizan para manifestarse en alguna de las vialidades principales del Municipio a fin de exigir a las autoridades de Salud que los ayuden a eliminar esta situación.



Julio César Márquez, titular del sector Salud, pidió ser cuestionado con posterioridad para explicar bien la situación que acontece en Aranjuez, ya que tenía un viaje a Empalme.



NO HAY NINGÚN PROBLEMA EN LA ZONA: CEA



GUAYMAS.- Roberto Romano Terrazas, administrador de la Comisión Estatal del Agua (CEA), aseguró que el agua que se vierte a las lagunas de oxidación del Norte de la ciudad es tratada por una empresa que opera en Aranjuez.



Abundó que no tienen problemas de ningún tipo en la zona por la operación de dichas lagunas como lo señaló el líder ejidal, Jesús Garza Osuna, y eso se puede comprobar en cualquier momento.



"La empresa que se encarga de tratar el agua que se vierte a las lagunas está instalada precisamente en Aranjuez, ahí no tenemos problemas", afirmó el funcionario público.