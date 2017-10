Piden alejar a los niños de comida "chatarra"

Caborca(GH)

Un llamado a los padres de familia para cuidar la alimentación de los niños y alejarlos de las comidas "chatarra" hizo Dora María Lemas Huerta, con el objetivo de evitar posibles enfermedades como el cáncer.



"A las mamás con los niños, que les cuiden mucho la alimentación, todo lo que es producto chatarra si no se lo quitan, cuando menos que lo limiten, comer sano", recomendó la presidenta de la agrupación George Papanicolaou en Caborca.



Mediante esta agrupación, citó como ejemplo, apoyan actualmente a entre ocho y 10 niños que padecen leucemia y cáncer de estómago, casos que son muy tristes.



Aseguró estar convencida de que los buenos hábitos, en especial alimenticios, tienen mayor relevancia durante la niñez, ayudan a prevenir no solo el cáncer, si no muchos otros



padecimientos.



En las casi tres décadas de trabajo en Caborca, señaló que el cáncer de pulmón y laringe, es otro de los males que afecta a los jóvenes, principalmente por malos hábitos como fumar.



"Normalmente, en los 28 años que llevamos trabajando siempre hemos estado muy pendientes del cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer prostático.



"Ayudamos mucho a mujeres pero también hemos tenido problemas con jóvenes con cáncer de mama", añadió Lemas Huerta.