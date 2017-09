Sin identificar dos fallecidos en Cananea

Cananea(GH)

A más de 24 horas no están identificadas las dos personas que fallecieron calcinadas tras salirse del tramo carretero Cananea-Ímuris e impactarse con unas piedras que provocaron el incendio del automóvil en el que viajaban.



El accidente ocurrió en el kilómetro 110 alrededor de las 16:45 horas del pasado sábado, cuando por motivos desconocidos el vehículo salió de la carretera.



Las autoridades indicaron que el conductor no viajaba a exceso de velocidad y el área donde ocurrió el accidente es amplia.



Tras esto, el vehículo Ford Explorer 2002, color dorado, cayó en un desnivel de entre 7 y 8 metros, donde habían muchas piedras y el tanque de la gasolina se dañó y se incendió el automóvil.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cananea, Julio Aros, informó que no portaban ninguna identificación.



El vehículo en el que viajaban las dos personas quedó en un barranco, hasta donde llegaron equipos de emergencias para apagar el incendio, a pesar de lo cual el vehículo quedó totalmente calcinado.