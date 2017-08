Empresarios piden mayor conectividad internacional

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una mayor conectividad internacional pidieron empresarios sonorenses, lo que llevaría a Sonora a tener ventajas ante otras entidades.



"Algunas infraestructuras ya están desarrolladas, tenemos comunicación con el Pacífico, con China, con Japón, y creo que vale la pena desarrollar eso, por eso decía, más vuelos a Tijuana que para China, porque está muy complejo y no tendríamos el volumen para mandar gente a China desde Hermosillo ", refiere Gerardo Vázquez Falcón.



El presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) subrayó que es necesario tener este tipo de vuelos que permiten enlaces internacionales a cualquier otra parte del mundo.



Para Mirtha Alvarado Verdugo, presidenta de Canaco Hermosillo, urgen vuelos internacionales que apoyen a directivos e inversionistas que visitan al Estado para estar presentes en reuniones importantes.



"... De perdida tener un vuelo, que sea caro, barato, pero que tenga un vuelo internacional, de Hermosillo, que es la capital, para cualesquiera de estos directivos que vienen a conocer las plantas, las inversiones millonarias que hacen", manifestó.



CON ESPECIAL NECESIDAD



Juan Pedro Venegas Burke, presidente de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles, coincide con la Canaco cuando señala que las regiones Guaymas, Empalme y Puerto Peñasco necesitan una conectividad internacional.



"Muchas veces se piensa en Hermosillo, pero los ejecutivos de maquiladoras no les apetece llegar, esperar el equipaje y viajar una hora y media", mencionó, "entonces sí creo que se tiene que tener más conectividad con Guaymas-Empalme por la zona turística y empresarial, pero también en Puerto Peñasco, básicamente turístico".



"En un tiempo tuvimos otros vuelos", recordó, "pero sí se necesitan (vuelos internacionales), a las líneas aéreas no les interesa invertir y no aguantan... ahora la conectividad es super necesaria y fundamental para poder conectar los destinos".