Atesora y comparte su gusto por Los Apson

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

En su restaurante hay espacio para los retazos que conforman parte de la historia de esta frontera, la principal temática es la música y la que más le apasiona a Rubén Vásquez Villalobos es la de Los Apson.Agua Prieta



En paredes iluminadas se atesoran instantes que permiten imaginar alegres momentos que ahora forman parte del pasado.



La colección de fotografías la inició Rubén Vásquez Villalobos, de 67 años, hace poco más de una década, cuando decidió colgar una imagen de Los Apson en su restaurante.



"Vi que la gente se entusiasmaba viendo la foto: ‘¡Ah, Los Apson, Los Apson!’ y ya me fui yendo de ahí juntando fotos y he comprado fotos y me han regalado", relató.



Ahora Rubén no sabe cuántas fotografías conforman su colección y no todas están en exhibición en su restaurante, aclaró, pero está complacido y a la vez sorprendido de lo que logró.



"Y ahora veo que a mucha gente le satisface y se emociona y les gusta a los que vivimos aquella época recordar lo que vivimos aquí en Agua Prieta, cuando disfrutábamos Agua Prieta, cuando convivíamos como una familia", expresó.



Su restaurante se llama Pollo Sabroso La Copita, el cual está inspirado en el restaurante Copacabana y a pesar de que él se dedica a la venta de pollo, recuerda que jamás ha probado un pollo como el que se vendía en Copacabana.



Su establecimiento cumplirá este mes once años, tiempo en el que ha ido aumentando su colección de fotografías y música, ya que además de las imágenes algo muy característico del lugar es la música.



A su restaurante han acudido a comer Los Freddys y miembros de Los Apson, entre otros, además suele recibir visitas de turistas que desean conocer un lugar que sienten cercano a este grupo musical.



En Agua Prieta no existen museos actualmente, pero varios comercios, como el de Rubén Vásquez Villalobos se han convertido en lo más cercano a uno y es ahí donde pueden encontrar un poco del pasado de esta frontera.