Usuarios viven "infierno" en los camiones sin aire

NAVOJOA, Sonora(GH)

Es un infierno viajar en el transporte público en Navojoa, coincidieron usuarios del servicio, ya que las unidades no encienden el aire acondicionado, lo cual es un lamento en otros municipios de Sonora.



Martín Méndez, de la colonia Sonora, manifestó que es un verdadero suplicio el viajar en los camiones que no cuentan con refrigeración.



"Hace mucho calor y los camiones casi siempre van muy llenos, creo que es obligación que prendan el aire", expresó, "y en los próximos años va a hacer más calor".



La joven Gabriela Sánchez, de la colonia Tierra Blanca, señaló que el viajar en las unidades es sofocante.



"A veces no se puede ni respirar por el calarón que hace; deberían prenderlos porque hace mucho calor, más a mediodía", apuntó.



Guadalupe Velasco, del fraccionamiento La Joya, dijo que es insoportable viajar con la refrigeración apagada.



"Estamos pagando un servicio el cual debe ser bueno, somos clientes y deben vernos como tal", recalcó.



No todos los vehículos cuentan con refrigeración, reconoció del delegado del Transporte en el Sur de Sonora, Ramiro Félix Ross.



"Los concesionarios tendrán que usar los camiones que usaban antes que sí tienen refrigeración, la mayoría trae aire", subrayó.



En Ciudad Obregón y en el Puerto de Guaymas, los usuarios de este servicio también se quejan de que los operadores no encienden la refrigeración, a pesar de las altas temperaturas en esta temporada.



Los multan y amonestan en Obregón y Guaymas





Autoridades del Transporte Urbano comenzaron a aplicar las amonestaciones y multas a los concesionarios de las unidades que no encienden el aire acondicionado en Ciudad Obregón y Guaymas.



En Obregón, en las últimas 24 horas, 17 amonestaciones fueron colocadas por la Dirección del Transporte a los camiones urbanos que no contaban con refrigeración, informó Juan Saúl Benítez, subdelegado de este servicio.



En Guaymas, actas administrativas se les levantó al 50% de los camiones del transporte urbano autorizados para cobrar tarifas más altas, por no encender la refrigeración como lo marca el reglamento del 1 de mayo al 30 de septiembre.



El delegadodel Transporte, Jaime Iván Cota, informó que de los casi 50 camiones que prestan sus servicios en Guaymas con tarifas de 7pesos normal y 4 con descuento, la mitad hicieron caso omiso el artículo 102 de la Ley que los obliga a prender los aires.



"Hoy levantamos cerca de 24 actas administrativas de 50 camiones que cuentan con servicio de refrigeración, y si mañana (hoy) no lo encienden recibirán una sanción económica de 50 salarios mínimos por cada camión, sin excepción de personas", sentenció.