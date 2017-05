Limpian arroyos para evitar desbordamientos

Agua Prieta(GH)

La limpieza de los arroyos se lleva a cabo de manera permanente desde la semana pasada, por lo que cuando llegue la temporada de lluvias no habrá riesgos de que se desborden los arroyos a causa de la basura.



Para esto se conformaron seis brigadas con cinco personas cada unaque se dividirála ciudad en dos, explicó el director del Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta (Oldap), Francisco Javier Encinas Othón.



Durante esta semana se hizo una pausa en estos trabajos porque se tiene que adecuar el Panteón Municipal para la conmemoración del Día de las Madres, pero una vez listo se dará seguimiento a la limpieza de los arroyos.



Aunque simultáneamente se realizará limpieza en las calles y se apoyarán con maquinaria, ya que hay áreas difíciles de trabajar sólo con el recurso humano, expresó.



En Agua Prieta existen cuatro arroyos que son los más importantes que atraviesan la ciudad y si están con basura hay un riesgo de que se desborden al no tener libre el camino para continuar con el cauce.



En los meses de lluvia, mencionó, no será necesaria la limpieza porque el agua se lo llevará todo, por lo que en realidad quedan alrededor de siete meses en los que las brigadas deberán realizar este trabajo.



Pero es importante, agregóque la población colabore y no deposite la basura en los arroyos, ya que esto es perjudicial.