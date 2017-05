Solicita PGR detención urgente del ex secretario de Hacienda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Procuraduría General de la República, delegación Sonora, solicitó una orden de detención urgente provisional en contra del ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista, para que responda a las acusaciones en Sonora, informó Darío Figueroa Navarro.



El ex funcionario estatal continúa bajo arresto en Eloy, Arizona, dijo, y es procesado por las autoridades migratorias del vecino País, y es muy probable que sea deportado debido a una solicitud que ellos mismos han realizado.



Antes, reveló, Villalobos Organista tendrá mañana la audiencia de bono que tendrá ante las autoridades de EU.



"La Subprocuraduría Especializada en Asuntos Legales Internacionales nos está apoyando a la Delegación Sonora para que una vez que termine el trámite migratorio de él, se proceda a la deportación del mismo", dijo.



La PGR Sonora, insistió, ha solicitado una orden de detención urgente provisional para que se dé cumplimiento a los mandamientos judiciales que se tienen en su contra al momento en que pise tierras mexicanas.



El pasado 4 de abril, Villalobos fue detenido por un problema migratorio en Arizona, Estados Unidos.



, aunque ya contaba una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido al servicio público.



Otro de los ex funcionarios que laboraron en el Gobierno de Guillermo Padrés y que está siendo procesado por autoridades federales por un delito menor, es el que fuera tesorero de administración pública, Mario Cuen Aranda, quien se encuentra libre bajo caución bajo la luz de un amparo, según informó Figueroa Navarro.