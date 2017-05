Comienza demanda de agua por el calor en Perla del Desierto

Caborca(GH)

Aunque no ha comenzado de lleno la temporada cálida en La Perla del Desierto, Luis René Dávila Pérez informó que durante los días calurosos el consumo de agua se duplica en la ciudad.



"Ya empieza (aumento de demanda del vital líquido), sobre todo en los días que hace más calor, pero constante no hemos tenido tres o cuatro días (con alta demanda)", explicó el titular del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas).



En la actualidad, durante los días normales con temperaturas que oscilan los 32 grados centígrados, precisó que en los acueductos que abastecen a la ciudad existe un aforo de 180 litros por segundo.



Destacó que esta cifra se duplica, llegando a los 360 litros por segundo, cuando la temperatura oscila los 40 grados centígrados.



Esto se debe, dijo, a que muchas casas aún utilizan aparatos de refrigeración como los "coolers", que requieren de agua para funcionar, además que durante los días cálidos las personas consumen más agua para sus actividades diarias.



No toda esta cantidad de agua se consume, pues mucha se desperdicia por fugas de agua, principalmente en los baños de las casas.



"Sobre todo en los baños", reiteró, "cuando vamos a checar algún consumo que se dispara es lo primero que se checa y 70% eso es lo que sucede".