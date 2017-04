Muestran empresarios preocupación por estudiantes de Unison

información relacionada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una preocupación por los estudiantes de la Universidad de Sonora, quienes son los que salen afectados con la paralización de labores, mostraron los líderes empresariales de Coparmex y Canacintra.



Se debe buscar la mediación en el conflicto que enfrenta la Máxima Casa de Estudios, institución que ayer fue paralizada, destacó Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora.



“Si en los años anteriores se ha llegado a conciliar en estos temas, pues no tiene por qué este año ser diferente; aquí lo que nos preocupa es la afectación que van a tener los estudiantes y si bien, están en su derecho de manifestarse, pues que lo hagan de una manera propositiva y buscando la comunicación con sus contrapartes”, detalló.



El cierre de la Unison es una medida que repercute en la formación de una gran cantidad de estudiantes del Estado, expuso, y que además impacta en todos los sectores.



“A nosotros nos pega (la situación) como parte de la sociedad pero, ¿cuántos alumnos hay en el Estado? Porque ahora sí que pega en todos los campos y lo que menos queremos es tener gente desocupada. Lo primero que se tiene que atender es eso, estar en el sentido de estar buscando la formación de nuestros estudiantes”, manifestó.



DEBE EVITARSE CIERRE: CANACINTRA



Armando Barajas Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Hermosillo, señaló reconocer la lucha de derecho por parte de los trabajadores, pero que debe evitarse el cierre de la universidad.



“Reconozco el derecho de huelga como algo ganado pero pues no tienen por qué cerrar la universidad”, apuntó, “creo que ya deberíamos de estar en otra etapa con las universidades, de la que yo mismo soy egresado, donde ya nos quitemos ese apellido de que es una escuela de huelgas”.



Consideró que la opción de la conciliación en la Universidad de Sonora no está al máximo y con el paro afectará en gran medida a los estudiantes, sobre todo a los foráneos.



“La universidad es patrimonio de los sonorenses, no de un grupo de personas que ven lo más fácil para una universidad y hacerle un daño tan grande, sobre todo a los estudiantes foráneos, ellos traen sus recursos muy contados y que te pegue de esa manera, le pega a la economía”, comentó.



Barajas Torres expresó que otra de las afectaciones que representan los paros laborales, es el daño al prestigio de la Unison.



“(Los paros) le pegan al prestigio de la universidad, entonces creo que es un hecho muy lamentable que la primera opción sea parar y/o estar pensando en un tema de huelga”, sostuvo.



LA DECISIÓN DEL PARO



La decisión para llevar a cabo el paro de labores se tomó luego de que después de ocho sesiones de la mesa de negociaciones en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, no se ha llegado a ningún acuerdo, informó Javier Quintanar Gálvez, secretario general del Staus.



“No tenemos una respuesta clara de parte de la administración, sólo hemos recibido la respuesta de un aumento al 3.8% al salario y 1.98% a prestaciones, pero en todos los demás temas no hemos recibido respuesta”, recalcó.



Quintanar Gálvez aseguró que además del aumento salarial las peticiones que contemplan son relacionadas a la jubilación, vivienda, plazas académicas, estabilidad laboral y seguridad social.



REALIZARÁN MARCHA



En compañía de otros sindicatos del Estado este martes a partir de las 09:00 horas el Staus realizará una marcha desde la Universidad de Sonora hasta el Congreso del Estado para realizar las peticiones correspondientes.



MANIFIESTAN APOYO



Ismael Arredondo, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Unison, manifestó su apoyo al 100% ante las medidas tomadas por el Staus para pedir la solución a sus peticiones.



“Apoyo de 100% al sindicato hermano, siempre lo hemos hecho, mantenemos nuestro respeto a los alumnos, pero las revisiones que se han tenido en los últimos años no han estado a la altura de los trabajadores”, afirmó.



En la revisión salarial que mantiene este sindicato, Arredondo mencionó que desde octubre se hizo una gestión al Congreso del estado para etiquetar recursos a los sindicatos ligados a la educación y hasta la fecha no han recibido respuesta.



Los dos sindicatos mantienen su fecha de emplazamiento a huelga para el 28 de abril a las 17:00 horas, en caso de que la mayoría de los sindicalizados voten a favor de esta medida.