Participarán 150 policías en operativo de Semana Mayor

Navojoa(GH)

Con la participación de más de 150 elementos de las distintas corporaciones de seguridad autoridades municipales, estatales y federales buscarán saldo blanco durante la Semana Santa.



El director de Protección Civil y Bomberos, Edmundo Valdez Reyes, argumentó que están listos con 50 elementos y turnos que cubren las 24 horas, siendo 35 bomberos y 15 paramédicos.



"Estaremos cubriendo la playa Las Bocas por segundo año", abundó, "además de Camoa, y el Río Mayo, abarcando la carretera Norte hasta Fundición y el camino a Álamos".



El comisario de Seguridad Pública, Valentín Gámez, manifestó que ya tienen todo preparado para cubrir con 40 elementos de la Policía Municipal y 20 del Departamento.



El alcalde Raúl Silva Vela resaltó la importancia de la vigilancia y de que los ciudadanos no abusen con el consumo del alcohol.



"No estamos en contra del consumo de alcohol, sino que hacemos un llamado a que se cuiden ustedes mismos y a sus seres queridos y que no caigan en excesos", apuntó, "si van a transportarse a algún lugar, que maneje alguien que no haya ingerido bebidas alcohólicas, eviten una tragedia".



Al operativo se suman elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI), la Policía Federal Ministerial, la Procuraduría General de la República (PGR), Cruz Roja y el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), trabajando las 24 horas.