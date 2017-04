Rescatan hembra lobo nacida en cautiverio de Cananea

NOGALES (GH)

Una hembra lobo mexicano nacida en cautiverio en Cananea, Sonora, fue rescatada tras ser localizada en los límites de un rancho en la zona Este de Arizona.



La ejemplar nació en 2016 en una instalación de cría de lobos de Cananea, Sonora, y tras colocarle un collar con GPS fue liberada a la vida salvaje en octubre de ese mismo año en Chihuahua, a unos 90 kilómetros de la Línea Internacional.



La última transmisión desde el collar de la loba fue el 14 de febrero de 2017, a unos 40 kilómetros al Sur de la frontera internacional con Nuevo México, confirmó el Servicio de Vida Salvaje y Pesca de Arizona.



El animalito fue avistado por primera vez en Estados Unidos el 19 de marzo por personal de vida silvestre del Departamento de Pesca y Juego de Arizona y de nuevo el 22 de marzo por empleados de un rancho.



"En este último caso, el lobo mostró un comportamiento problemático menor al no retirarse después de que la parte informante trató de ocultarla fuera del área. Se cree que el lobo ha estado viajando solo, ya que no ha habido otros avistamientos de lobos en el área", confirmó la oficina de Vida Salvaje y Pesca.



Finalmente la captura se dio el pasado 26 de marzo y se le trasladó a una instalación de cuidado de lobos en Nuevo México.



El Departamento de Salud Animal y Vegetal recibió reportes de ocho cadáveres de ganado entre el 22 y 27 de marzo.



Se confirmó que uno fue asesinado por un lobo, cuatro murieron de causas naturales, dos por causas desconocidas y en uno de los casos no pudo confirmarse por la condición deteriorada de los restos.