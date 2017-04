Diálogo y consensos antes que engaño y manipulación: Iris

(GH)

A no tratar de resolver las diferencias con engaños y tratando de manipular, sino con diálogo y consensos, invitó la diputada Iris Sánchez Chiu a los involucrados en los lamentables hechos del pasado viernes en la carretera a Bahía de Kino.



La legisladora comentó que el respeto es fundamental para encontrar una solución a los problemas que nos afectan como sonorenses, en este caso en particular los sucesos ocurridos durante la liberación de la carretera.



"Siempre voy a estar con mi gente de Miguel Alemán, Bahía de Kino y la Costa de Hermosillo en la lucha por el respeto a sus derechos humanos ", dijo Sánchez Chiu.



"Pero también estoy del lado del diálogo", añadió, "del respeto a la ley, y en ese respeto a ley se contempla el derecho al libre tránsito por nuestras carreteras".



ACLARAR MOTIVOS



DE BLOQUEO



La diputada pidió que se aclaren los verdaderos motivos del bloqueo, pues la mayoría de los 21 concesionarios del transporte que propiciaron el bloqueo de la carretera tiene dos o más concesiones y sólo les fue revocada la recibida en forma irregular durante la pasada administración.



Sánchez Chiu dijo que el Grupo Parlamentario del PRI solicita una investigación a fondo sobre los hechos registrados el viernes donde elementos policiacos no respetaron el protocolo en el desbloqueo de la carretera a Bahía de Kino.



Es importante deslindar responsabilidades, y si hubo exceso de fuerza por parte de los agentes, se castigue a los responsables, pero que también se investigue a quienes bloquearon la vía de comunicación para conocer los motivos reales de su acción, precisó Sánchez Chiu.