Pescadores del Alto Golfo toman carretera

Caborca(GH)

Pescadores de esta comunidad denunciaron que la indiferencia y lentitud del Gobierno federal para resolver los trámites pendientes que les permitan iniciar la temporada de curvina golfina, los está dejando sin una manera digna y legal para sobrevivir y mantener a sus familias.



Esta es la única pesquería abierta desde la suspensión de pesca en el Alto Golfo de California como medida de protección a la vaquita marina, señaló Carlos Alberto Tirado Pineda, y la lentitud de la Federación los puede dejar sin nada que pescar.



"Si esa pesquería no la llevamos a cabo a partir del martes, que es la primera marea, marzo y abril, pues se nos va la pesquería", expresó vía telefónica desde San Luis Río Colorado.



"No creo que sea para una comunidad que vive de la pesca y que la única pesquería es esa (curvina); no la podamos llevar a cabo, por eso está bloqueada ahorita la carretera vía San Luis hacia Puerto Peñasco, es decisión de la comunidad por la falta de respuesta del Gobierno federal", manifestó el líder de una de las federaciones de pescadores del Golfo de Santa Clara.



El 1 de marzo, recordó, cerca de mil pobladores de la comunidad también se manifestaron de manera pacífica para exigir al Gobierno federal que resuelva esta situación.



Lamentó que el hecho de que no puedan comenzar con la temporada afecta a toda la comunidad, ya que de los aproximadamente 5 mil 500 habitantes que tienen, mil 300 familias depende de la pesca.



Ellos han cumplido ya con todos los requisitos que solicita la autoridad para poder pescar, aseguró, incluida la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la cual siguen esperando respuesta para poder comenzar su actividad dentro del margen de la ley.



Esta falta de voluntad de la Federación puede derivar en la pérdida de cerca de 13 millones 500 mil pesos, lo cual es en detrimento de la economía de las familias de este poblado, advirtió.



Son 435 las embarcaciones autorizadas para pescar curvina golfina, y de no tener respuesta para el martes, advirtió que los pescadores han tomado la decisión de tomar sus embarcaciones y salir con todo y sus familias a ganarse de manera honesta la vida con lo que siempre han hecho, pescar.