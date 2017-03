Avanza valla fronteriza de barrotes metálicos en Naco

Naco(GH)

El reemplazo de la valla fronteriza de láminas de acero por una más estética de barrotes metálicos entre las ciudades de Naco Sonora y Arizona ya comenzó y se lleva un avance aproximado de 4 kilómetros, de los once que serán sustituidos.



El cerco internacional que es sustituido está compuesto por láminas, que impiden la visibilidad entre ambas ciudades y que también bloquea la salida del agua de Naco, Sonora, durante las lluvias, lo que provocaba inundaciones.



La valla fronteriza es ahora de barrotes metálicos que se consideran más estéticos y que permitirán una mayor visibilidad entre ambos países, informaron autoridades municipales de Naco.



Los trabajos para reemplazar el cerco fronterizo los inició la empresa Granite Construction desde hace tres semanas aproximadamente, se expuso, y desde hace una semana se llegó al casco urbano.



Los trabajadores estadounidenses realizan los cambios del material por tramos, de tal manera que quitan una parte y ponen la cimentación del nuevo.



La sustitución de la antigua cerca, consideraron las autoridades municipales, es algo que beneficiará a los habitantes de Naco, Sonora, porque ya no habrá inundaciones durante la temporada de lluvias.



Algunas instituciones no están de acuerdo en que el agua se vaya a Estados Unidos, pero el mayor beneficio es que las familias que viven en la franja fronteriza no verán afectado su patrimonio con las inundaciones.



Por lo pronto la nueva valla internacional que se construye entre la frontera de Naco Sonora y Arizona es muy similar al que está en la frontera entre Agua Prieta, Sonora y Douglas, Arizona, aunque la obra todavía continúa.