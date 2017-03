Bajan más del 93% casos de influenza

Caborca(GH)

En más del 93% disminuyeron los casos de influenza registrados en el Noroeste de Sonora durante los dos primeros meses del año en relación al mismo periodo del 2016, de acuerdo con datos de la Jurisdicción Sanitaria número dos, a cargo de Luis Alberto Cañez Lizárraga.



De la semana uno a la ocho del presente año, se constata en los registros, en los municipios de esta jurisdicción se estudiaron 18 personas con sospecha de influenza, de las cuales solo uno dio positivo a influenza tipo B.



Según datos de salud, este número está muy por debajo si se compara con el mismo periodo del 2016, cuando se estudiaron 78 personas en toda la jurisdicción, de las cuales 15 dieron positivo a diversos tipos de influenza.



En el presente año, expuso Gonzalo Nevares Jaques, no se ha presentado en la región ningún caso de influenza H1N1 o cualquier otra que pudiera poner en riesgo la vida de las personas.



"La influenza A es la que por lo regular es la H1N1, que es la influenza de alguna marea grave, la influenza B es benigna por decirlo así.



"Es importante señalar que de todas las personas que se han estudiado y que han enfermado, no se habían vacunado", explicó el epidemiólogo de esta jurisdicción.



La cobertura de vacunación a la fecha está bien, aclaró, pero esto demuestra que las personas que no se vacunan están susceptibles a la enfermedad.



Consideró que la incidencia de casos de influenza muy por debajo a la observada el año pasado se debe a la cobertura de vacunación, la cual mejoró mucho.



El año pasado a estas fechas, recordó, ya se había registrado una defunción por influenza en Puerto Peñasco.



Todas los niños de seis meses a cinco años de edad y personas de 60 años o más, así como población en riesgo, como diabéticos, obesos, portadores de VIH, deben acudir a las unidades de salud a aplicarse la vacuna de manera gratuita, recomendó.