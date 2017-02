Familia está fuera de peligro por rickettsia

CABORCA, Sonora(GH)

Luego que un niño caborquense, de 8 años de edad, falleciera el pasado 21 de enero por rickettsia, Gonzalo Nevares Jaques aseguró que ya realizaron el trabajo de control de vectores y ninguna de las personas que habitan el domicilio se contagió.



El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria número dos indicó que en el domicilio ubicado en la Y Griega, habitan la madre y padre del menor fallecido, así como otros dos niños.



Ninguno de ellos ha sido contagiado de rickettsia, abundó, ni tampoco vecinos o demás población del lugar, pero el riesgo está latente.



"Ya se hizo el trabajo de control del vector, a pesar de que no tenían perritos sí estaban los patios infestados por las garrapatas, por el descuido en general de la población de no eliminar correctamente el vector", expuso.



Primer caso



Las autoridades sanitarias tuvieron conocimiento del menor con rickettsia el 19 de enero y desde ese día hicieron el bloqueo epidemiológico, explicó, lamentablemente el niño falleció el 21 de enero mientras recibía atención médica en Hermosillo.



Señaló que este es el primer caso de rickettsia en Cabora durante el 2017 y también de fallecimiento por esta causa, por lo que en lo que va del año tiene una letalidad del 100%.



Esté alerta



La falta de cultura en la desparasitación de las mascotas es una de las posibles causas de este deceso, así como la poca higiene y correcta eliminación de las garrapatas.



Nevares Jaques recomendó desparasitar a las mascotas para que no sean un peligro para la población y eliminar la garrapata hay que fumigar o quemarlas con cloro, por ejemplo, nunca pisarlas en el suelo, pues ahí dejan huevos que posteriormente infestan el lugar.



Salva la vida acudir al médico tras síntomas



Si se tienen los síntomas de la rickettsia y se sospecha haber estado en contacto con garrapatas, el visitar oportunamente al médico puede salvar la vida, destacó Gonzalo Nevares Jaques.



Esto debido a que los síntomas son muy agresivos y aparecen en menos de tres días tras la picadura de garrapata, indicó el epidemiólogo, y si se atiende a tiempo es 100% curable.



Agregó que los principales síntomas son fiebre, malestar general, dolores musculares, articulares y abdominal, además de manchas en las palmas de las manos y de los pies, además en distintas partes del cuerpo.