Aumentan protestas por gasolinazo

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Por tercer día consecutivo continuaron ayer las protestas contra el alza a la gasolina, tomas de casetas de cobro, bloqueos carreteros, plantones en plantas de Petróleos de México (Pemex), oficinas gubernamentales, palacios y frente a las gasolineras. Los ciudadanos consideran injusto el aumento a los combustibles.



Obregón se mantiene firme



A las 08:00 horas las acciones en contra del alza de la gasolina iniciaron en Obregón en la Agencia Fiscal, donde por un lapso de más de una hora se mostró el repudio a esta medida, en tanto la caseta de cobro de Esperanza fue tomada a las 10:20 horas para ser liberada dos horas después.



“Nos oponemos rotundamente al gasolinazo, pero hay un rechazo conjunto a las reformas estructurales”, coincidieron los manifestantes, “principalmente a la energética que es la que nos está pegando”.



Dejan pasar gratis



En Navojoa, un grupo de 50 ciudadanos tomaron la caseta de cobro de Estación Don, de esta ciudad durante dos horas, dejando pasar de forma gratuita a los automovilistas.



La toma de la caseta duró de las 11:00 a las 13:00 horas, sumándose huatabampenses. Más tarde una caravana de vehículos se apostó frente a la planta de Pemex , cerca de la zona industrial de Navojoa.



Pérdidas en caseta



Un promedio de 72 mil pesos dejó de percibir la caseta de cobro de Estación Don de Navojoa en dos horas.



Un empleado de la caseta de cobro estimó que en promedio, por un carril, se recolecta 3 mil pesos cada hora, y se cuentan con 12 carriles.



Es decir, por dos horas se dejaron de percibir 72 mil pesos.



Se manifiestan en Nogales



Una serie de manifestaciones realizaron aproximadamente unos 400 ciudadanos en diferentes sectores de la ciudad, pero lo más significativo fue en la garita Puerta de México y las instalaciones del Recinto Fiscal.



A las 10:00 horas de forma simultánea, los inconformes se reunieron tanto en la Plaza Hidalgo como en la Agencia Fiscal.



Las oficinas de dependencias del Edificio del Estado fueron cerradas las puertas y se colocaron mantas y cartulinas contra el gasolinazo.



Los ciudadanos gritaron consignas contra los aumentos, en tanto automovilistas en apoyo sonaban el claxon.



En Palacio Municipal no permitieron pagos en Tesorería.



MANIFESTACIONES



Los magdalenenses tomaron ayer de nueva cuenta en dos ocasiones la caseta de cobro Nogales-Magdalena y una planta de distribución de Pemex por más de ocho horas.



Se calientan ánimos



En Caborca, por momentos los ánimos se calentaron en las instalaciones de la Agencia Fiscal y Registro Civil en la ciudad pues los manifestantes, inconformes con el gasolinazo 2017, no dejaban pasar a nadie que quisiera tributar.



Este tipo de protesta no fue del agrado de muchos ciudadanos ni de los burócratas que ahí laboran, por lo que hubo intercambio de palabras y algunos jalones, pero al final mediante el diálogo resolvieron las situaciones y la protesta se mantuvo pacífica.



En Peñasco también fueron tomadas simbólicamente las instalaciones de la Agencia

Fiscal.



En Sonoyta



Un grupo de más de 40 personas bloqueópor dos horas el paso a la altura del puente de la Carretera Federal, el cual atraviesa la ciudad, en protesta por los altos costos de la gasolina este 2017, informaron autoridades municipales.



Sonora-Baja California



Unos 300 choferes de taxis y peseras realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad hasta terminar en la caseta de peaje que divide a Sonora de Baja California.



Tras hacer presencia en la avenida Carranza y calle Cuarta, partieron hacia las oficinas de Gobierno, donde permanecieron por una hora, terminando en el Fideicomiso del Puente Río Colorado, donde detuvieron el pago en la caseta por lapso de 15 minutos.



Sonora-Chihuahua



Aunque se han reportado bloqueos en varias carreteras de Chihuahua, el tramo carretero Sonora-Chihuahua permaneció abierto ayer, informaron autoridades municipales de Janos, Chihuahua.