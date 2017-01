Toman Agencia Fiscal y la caseta de cobro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Protestas contra el alza al precio de los combustibles continuaron ayer en la entidad por parte del movimiento social "No al Gasolinazo Sonora", que se conformó a través de redes sociales.



El grupo de manifestantes se dividió en dos para cerrar la Agencia Fiscal del Centro de Usos Múltiples (CUM) y liberar el paso gratuito por la caseta de cobro 152 de Hermosillo.



El cierre de la Agencia Fiscal tuvo efecto de las 07:30 a las 15:00 horas, tiempo durante el cual impidieron que se efectuara pago alguno de los distintos trámites que en ésta se realizan.



La toma de la caseta se llevó a cabo a partir de las 10:45 horas, fue de manera pacífica y hubo presencia de elementos de Tránsito Municipal y la Policía Federal Preventiva.



NÚMEROS ROJOS



El administrador de la caseta de Caminos y Puentes Federales (Capufe) evitó dar declaraciones sobre el número de vehículos que pasaron libremente y de cantidad económica que dejaron de percibir los días lunes y martes.



Héctor López Díaz, integrante del movimiento social, calcula que Capufe ha dejado de recaudar por lo menos 82 mil pesos por hora.



Lo anterior bajo la fórmula de que pasaron un promedio de 20 automóviles "bajita la mano", por minuto, lo que equivale a 1, 200 por hora, con el cobro mínimo.



En la caseta de cobro están a la vista los siguientes costos: Autos 71 pesos, motos 35 pesos, autobús, camión de 2, 3 y 4 ejes, 116 pesos, camión de 5 y 6 ejes, 172 pesos, camión de 7, 8 y 9 ejes, 205 pesos, eje excedente ligero 36 pesos y eje excedente carga 58 pesos.



MUESTRAS DE APOYO



Automovilistas y paisanos que transitaron por la caseta de cobro en ambos sentidos les demostraron su apoyo al tocar el claxon, levantar el pulgar y hasta aplaudir.



Jesús Alberto Sánchez y Adilene Terán, originarios de Navojoa y Cajeme, se sumaron a la protesta y tomaron una caseta previo a continuar su viaje hacia California, donde están estudiando inglés.



Se encontraban en el área de descanso cuando los manifestantes llegaron a la caseta, se bajaron de su camioneta y expresaron: "Vamos, vamos, los vamos a apoyar", ello porque consideran el alza como injusta.



TARDÍA, PERO VÁLIDA



Tardía, pero válida la jornada de manifestaciones de los sonorenses, afirmó Guillermo Noriega Esparza, especialista en Asuntos Públicos y fundador de la asociación civil Sonora Ciudadana.



El activista se sumó ayer al cierre de la Agencia Fiscal del Estado, ubicada en el Centro de Usos Múltiples (CUM), que los integrantes del movimiento social "No al Gasolinazo Sonora" organizaron.



"Yo creo que es positivo, tardío, este movimiento es tardío porque debimos haberlo impulsado desde el momento en que se estaba debatiendo en los congresos, debimos haber prestado más atención todos", expuso.



Noriega Esparza aseveró que apoya el movimiento, ya que es momento de levantar la voz, lo cual hasta el momento se ha hecho de manera cívica.



La desobediencia civil es una medida para poder presionar y si la medida se generaliza y mantiene a nivel nacional, dijo, es posible lograr un cambio.



SIN AFECTACIONES: ONEXPO



Las gasolineras empezaron a vender a su ritmo habitual, por lo que el alza del precio al combustible y las molestias de los ciudadanos no han sido factor especial para que se recarguen los vehículos tanto particulares como de empresas.



Enrique Félix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Sonora, señaló que si hubo bajas de ventas de gasolina el 1 y 2 de enero, pero lo considera más por ser los primeros días del año que por la alza del precio.



El día 1 de enero por ser día festivo baja la venta, estuvo baja la venta, pero más que todo porque el día último hubo venta extraordinaria, porque la gente cargó pues para evitar cuando menos el consumir con el precio nuevo.



EXHORTA PEMEX A NO BLOQUEAR TERMINALES



A suspender los bloqueos a las terminales de almacenamiento y despacho, así como la agresión a los trabajadores de las pipas, llamó Petróleos Mexicanos a las organizaciones civiles y políticas que encabezan estas acciones.



De continuar estos bloqueos y agresiones, el suministro de gasolinas y diesel a la población se verá seriamente afectado, afirma la empresa.



"Pemex está comprometido a garantizar el abasto pero no puede poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores", refiere, "por ello, exhorta a las autoridades locales a intervenir a fin de que las actividades de distribución y suministro de combustibles puedan llevarse a cabo con normalidad".



Asimismo, Pemex reprueba los actos violentos que han provocado daños en distintas estaciones de servicio.