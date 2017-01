Comparece ex tesorero en Juzgado de Distrito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ex tesorero de la administración de Guillermo Padrés Elías, Mario Cuen Aranda, declaró en el juzgado Segundo de Distrito y se intentó ejecutar orden de aprehensión en su contra por parte de la Procuraduría General de la República, pero se encontraba amparado.El ex funcionario estatal llegó alrededor de las 10:00 horas a las oficinas de los juzgados para entrar a declarar a las 11:00 horas; aproximadamente a las 12:10 salió de las oficinas en donde lo esperaba personal de la delegación de PGR en Sonora.A Cuen Aranda se le acusa de uso indebido de atribuciones y facultades en virtud del presunto desvío de 150 millones de pesos de recursos federales, y cuenta con orden de aprehensión, junto con el ex alcalde Alejandro López Caballero y el ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista.Al momento de salir Cuen Aranda, junto con su abogado, fueron interceptados por elementos federales, quienes le informaron que era requerido por un juez federal.El abogado de inmediato explicó que contaba con una suspensión para que no ejecutaran la detención, se realizó la revisión del papeleo y se precisó que la orden de aprehensión era girada por el juez Segundo de Distrito.En el lugar se indicó, por medio del abogado, que acababa de comparecer y el encargado de PGR agregó que ellos no tenían la cancelación de la orden.Al final el abogado presentó el papeleo necesario para que su cliente no fuera detenido, luego caminó más de dos cuadras y media siempre rodeado de medios de comunicación en donde el ex funcionario público sólo se limitó a señalar que se encontraba bien.