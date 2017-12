Superan los nervios y la emoción para realizar ensamble robótico

(GH)

A pesar de sentirse en desventaja por no tener conocimientos previos de robótica, tres jóvenes del subsistema Conalep, plantel Nacozari de García viajarán el próximo año tras haber resultado ganadores de un viaje para visitar la NASA.



El pasado mes de noviembre, Jorge Cortez Ríos, Marcelo Chacón Guerrero y Juan Pablo Delgado participaron en una serie de capacitaciones y talleres de robótica sin saber qué era para concursar en el Torneo Estatal de Robótica de Conalep.



En dicho evento realizado el 24 de noviembre, participaron otros 42 alumnos de los diferentes quince planteles ubicados en todo el Estado, sin embargo los tres estudiantes de Nacozari lograron pasar las pruebas de armado del robot y las diferentes misiones.



"Hubo un momento en que tenía muchos nervios, emoción, porque la situación no se miraba nada fácil, eran muchos planteles y algunos estaban más capacitados en robótica, no íbamos con la intención de ganar pero dimos todo y ahí está el resultado", comentó.



Durante dos semanas, los jóvenes se prepararon en la capital sonorense en donde se les explicó cómo funcionan los robots, los programas a utilizar para su programación y el kit para armarlo, el cual tiene un valor de 30 mil pesos.



Mucho estudio



Por varios días los tres ganadores estudiaron por más de cuatro horas diarias, dejando de lado actividades como sociales o deportivas, para poder concentrarse de lleno en reforzar sus conocimientos.



"Como no teníamos conocimiento en robótica sólo tuvimos los dos fines de semana para aprender lo básico y poder hacer los siete desafíos y extra sorpresa que era a valer 100 puntos", comentó, Marcelo.



El robot funcionaba a base de tres motores y cuatro sensores, los cuales eran ultrasónico, giroscopio, de tacto y color y fue con el que resultaron ganadores del viaje a la NASA.



Los estudiantes acudirán al Kennedy Space Center y a la NASA entre los meses de febrero y marzo durante casi cinco días para que aprovechen al máximo los conocimientos adquiridos.



Aprenderán inglés



Para su viaje, los estudiantes necesitan estudiar inglés, por lo que en enero iniciarán con un pequeño curso patrocinado por Conalep para poder entender y comunicarse con el personal de ambas instituciones, además de que se encargan del trámite de la visa.



Marcelo, por su parte, indicó que el rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas, Pedro Mar, les ofreció estudiar en el campus una vez que terminaran sus estudios de bachillerato.



"Es una buena oferta porque nos van a ayudar con una beca para continuar con nuestros estudios, también nos ayudarían con hospedaje y alimentación", dijo.



Ambos alumnos planean a futuro estudiar ingeniería en mecatrónica para continuar aprendiendo acerca de esta especialidad y estudiar de lleno sobre los procesos de diseño y desarrollo en sistemas.



Abelardo Félix Montaño agradeció el apoyo de la directora del plantel en Nacozari, Priscila Durazo Othón, por motivar a los jóvenes a entrar a participar en la convocatoria.



"De regreso de su capacitación, la directora mandó ponerles lo necesario a los muchachos, una computadora especial para ellos, un área donde pudieran hacer el desarrollo de trabajos", comentó.