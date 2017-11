Recuerdan a los que ya no están

GUAYMAS(GH)

Los panteones revivieron ayer con el colorido de las flores, la música y el bullicio de los visitantes.



En Guaymas empezaron a ser visitados desde antes de las 8:00 horas por cientos de familias que cada año se reúnen para celebrar el Día de Muertos en compañía de los que se adelantaron en el camino.



Los elementos de Tránsito Municipal se distribuyeron entre las calles que conducen a cada uno de los cementerios y en los estacionamientos que habilitaron para prevenir accidentes y mantener el orden vial.



Mientras que los elementos la Policía Municipal se colocaron en el exterior e interior de los camposantos para mantener el orden público y restringir el uso de bebidas embriagantes durante su estancia en ellos.



En el panteón "Héroes Civiles de Guaymas", ubicado en Guaymas Norte, los uniformados a bordo de patrullas prestaron apoyo de traslados a adultos mayores y personas con capacidades diferentes hasta las tumbas de sus fieles difuntos.



Este año se aglomeraron cerca de 10 mil personas entre los tres cementerios locales, desde temprana hora para limpiar, pintar y arreglar con flores los sepulcros para finalmente recordar en familia los momentos que vivieron al lado de sus difuntos.



En el camposanto de Guaymas Norte, los floristas se mantuvieron en el interior ofertando sus productos al mismo precio del año anterior para incentivar a los familiares de los muertos a comprarlos.



Mientras que en el panteón San Fernando, ubicado en la calle 10, el departamento de Control Sanitario no permitió la venta de alimentos, debido a las condiciones insalubres que prevalecen en el lugar.



BUENAS VENTAS



En Navojoa las ventas de flores por el día de muertos "revivieron" a los negocios del Mercado Municipal pues las ventas aumentaron 40% durante la fiesta fúnebre en comparación con el mes de octubre aseveró Daniel López Acosta.



El presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal indicó que el aumento del precio de las flores no afectó las ventas pues las personas aglomeraron el recinto comercial para comprar.



"Incluso en comparación con otros años hubo buena venta de flores y veladoras; es una tradición que las personas vengan al Mercado", abundó.



Aún que dijo que es difícil calcular la derrama económica que dejó el día de muertos los comerciantes se recuperaron después de seis meses consecutivos de pocas ventas.



"Los aumentos a combustibles, a la canasta básica y la misma crisis económica nos ha pegado pero vienen las fechas buenas como está del día de muertos y las de diciembre", manifestó.



El Mercado Municipal se llenó de colores con todas las variedades de flores las cuales procuraron las personas para llevárselas a las tumbas de sus fieles difuntos.



En cuanto a los servicios reportaron tres accidentes durante la velación en los distintos panteones, informó Javier Barreras Peralta, jefe de Socorro de la Cruz Roja Méxicana en Navojoa.



"Fue una velada relativamente tranquila los incidentes han venido a la baja en los últimos años gracias a los operativos de seguridad", abundó.



Una persona con convulsiones, un señor que se cayó de su bicicleta y se fracturó la mandíbula y una persona que presentó luxación en una de sus piernas por una caída.



"No fueron casos de gravedad, en años anteriores se presentaban quemaduras por veladoras, picaduras de araña pero hoy fue un año muy tranquilo", apuntó, "todo esto a través de los operativos de prevención".



A los panteones asistieron alrededor de 30 mil personas y participaron 186 elementos de Policía y Tránsito, además de 50 auxiliares, así como 30 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.



SUCIO Y SIN AGUA



En Ciudad Obregón los visitantes se encontraron con el Panteón del Carmen sucio y sin agua.



Cecilia Mendivil, vecina de la Infonavit Yucujimari, quien año con año acude a visitar a sus difuntos, recordó que esta situación no se había presentado antes, con tal magnitud.



"Por donde quiera hay mucha maleza, no se puede quemar porque todo está seco y se prende todo, hay muchos animales, tuvimos que pagar para que limpiaran el pedazo y no se me hace justo.



"El año pasado síhubo más limpieza y en anteriores ni se diga, como que lo hicieron para que la gente pagara", dijo.Aunado al exceso de maleza por doquier, la falta de abasto de agua fue otro problema, dijo Rosa María Gonzalez, vecina de la Primero de Mayo, pues aunque en años pasados no había un gran flujo del líquido, este de plano estuvo ausente.