Familia sale en busca de pescador desaparecido

GUAYMAS(GH)

La familia del pescador que cayó al mar mientras trabajaba a bordo del barco camaronero "Dorado Villa II", salió a su búsqueda a los campos cercanos al reducirse el esfuerzo de su localización en altamar.



Eva Leticia Sánchez Ríos, hermana de Luis Sánchez Ríos, de 51 años de edad, informó que la empresa mantiene activas solamente dos embarcaciones sardineras en su búsqueda y rescate, y realizan sobrevuelos en una avioneta.



Durante las primeras 96 horas, recordó, había más de 20 barcos camaroneros de la empresa Selecta, dos embarcaciones tipo Defender de la Cuarta Región Naval y dos avionetas en su búsqueda y rescate, pero tras cumplirse ese tiempo, los esfuerzos se redujeron.



Señaló que ante esta situación, sus hermanos y tíos salieron a buscar al guaymense en las zonas cercanas al campo pesquero San José, vía terrestre y a bordo de una panga, sin resultados positivos, por lo que regresarán pero ahora se enfocarán en El Tóbari.



"Mis hermanos y tíos salieron a buscarlo, rentaron una panga para hacer recorridos en el mar y luego caminaron por toda la zona pero no encontraron nada, van a regresar porque ahora nos dijeron que no cayó en el campo San José, sino en el Tóbari", externó.



Este día, recordó, se cumplen diez días de su desaparición y aún no tienen información que los lleve a saber dónde se encuentra uno de sus seis hermanos.



La familia Sánchez Ríos está compuesta por siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres, la madre es ama de casa y el papá, quien falleció hace algunos años, fue pescador, y aunque desde pequeños les aconsejó a sus hijos no dedicarse a ese oficio, Luis Sánchez no hizo caso y siguió su camino.