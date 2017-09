Atacan abejas a 21 personas en Río Mayo

NAVOJOA, Sonora(GH)

Un ataque de abejas se registró en las márgenes del Río Mayo donde resultaron lesionadas 21 personas, siete de ellas fueron trasladadas a hospitales para su atención médica.



Elementos de bomberos, policías municipales y personal de la Unidad de Protección Civil se dieron a la tarea de retirar el panal luego de evacuar a comerciantes y ciudadanos que pasaban un momento de esparcimiento en los márgenes del Río Mayo.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Jesús Edmundo Valdez Reyes, señaló que el ataque se registró alrededor de las 17:00 horas de ayer.



"Cuando vean panales de abejas no los apedreen y avisen a las autoridades", recomendó, " en temporada de calor es común que salgan estos animales".



Dentro de los lesionados está un niño de aproximadamente 10 años de edad del cual no se sabe su estado de salud actual.



Hasta el cierre de la edición, las autoridades no daban a conocer las condiciones de salud del resto de los afectados por picaduras de abejas.