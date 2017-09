Descenderá hoy posibilidad de lluvias en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las posibilidades de lluvia descienden de forma drástica para hoy en el Estado, dieron a conocer las autoridades de la Comisión Nacional del Agua en Sonora a través del pronóstico de su sitio web oficial, tras el paso de la tormenta tropical "Lidia" sobre la entidad.



El máximo potencial de lluvia para Hermosillo este día es del 20% a partir de las 13:00 horas, mientras que el resto del día permanecerá mayormente nublado; en el caso del Sur del Estado, mantendrá potenciales de lluvia no mayores al 10% durante el día y 20% a la medianoche.



Hacia el Noroeste, las condiciones son similares, salvo por la mañana donde podrían registrarse tormentas aisladas con un 30% de potenciales; la zona costera de Hermosillo mantendrá también potenciales bajos y vientos no mayores a los 16 kilómetros por hora.



La zona serrana colindante con Chihuahua es donde se concentrarán las probabilidades de chubascos más altas del día con un 50% alrededor de las 17:00 horas para tormentas dispersas sin vientos en velocidades elevadas.



Las temperaturas generales para el Estado no superarán los 35 grados centígrados.