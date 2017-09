Caborca, ruta de droga, es un factor de riesgo para su consumo: CAPA

CABORCA(GH)

Ya sea en la familia, en la comunidad o en las características propias de cada uno, personal del Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) dieron a conocer que en todas partes existen factores de riesgo que pueden orillar a alguien a iniciar en el consumo de drogas.



Se precisó que entre los factores de riesgo individuales se encuentran las personas con tendencia a la depresión, soledad, aislamiento, poco tolerantes a la frustración, con baja autoestima, falta de proyección de metas, entre otras.



La familia juega un rol fundamental en este tema, se añadió, pues la desintegración familiar o familias unidas, pero disfuncionales, la poca comunicación, pocas actividades en familia, falta de disciplina y límites de parte de los padres a los jóvenes, son otros factores de riesgo.



"De un estilo de crianza muy autoritario, pasamos a un estilo de crianza muy permisivo.



"Antes se les pegaba con lo que se encontrara, hasta en las escuelas, ahora un total ‘no le pegues porque lo vas a traumar’, no me lo regañes en la escuela’, no hemos encontrado un balance en los estilos de crianza", mencionó una sicóloga del CAPA.



Las actitudes muy permisivas hacia los actos de los hijos son parte del problema como permitirles que tomen a temprana edad.



Existen los factores de riesgo sociales, pues en muchas ocasiones la presión social orilla a los jóvenes a consumir algún tipo de droga para "encajar" en algún grupo.



La posición geográfica de Caborca es inclusive otro factor de riesgo para el consumo de estupefacientes, resaltaron, pues estamos en una ruta natural de tráfico de drogas.



"Hasta el clima influye en el consumo de drogas, te dicen que hace mucho calor y que una cerveza, que mucho frío un tequila, factores de riesgo por todos lados", coincidió personal del CAPA.



A la ciudadanía se les invitó a acercarse al CAPA si sospechan que alguna persona tiene problemas con el consumo de drogas, pues ahí les brindarán la ayuda y asesoría necesaria.