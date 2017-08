Paran verificación de gasolineras

NAVOJOA, Sonora(GH)

Pasó la fiebre del aumento de los combustibles y con ello también las verificaciones que realizan inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a las estaciones de servicio.



En los dos últimos meses no se han verificado dichos lugares.



A pesar de que autoridades de Profeco declararon que intensificarían las brigadas de verificación de expendedoras de gasolina a partir de la liberación del combustible en Sonora y Baja California, no se ha realizado ninguna en estos estados desde el 27 de mayo de este año, según con la página oficial de la Profeco.



De acuerdo con información, en lo que va del año se han verificado 220 estaciones de las 597 en todo Sonora.



Hasta el mes de mayo se habían sancionado en Sonora a 54 empresas por negar la verificación de las bombas despachadoras y se aplicaron multas de 250 mil pesos a cada estación.



La página de Profeco indica que las verificaciones se venían haciendo de manera continua desde el 9 de febrero de este año, pero desde el 27 de mayo a la fecha no se realiza ninguna.