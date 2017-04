Sancionan en Apson a derrochadores de agua

Agua Prieta(GH)

Para generar la cultura del cuidado del agua en esta frontera se aplican sanciones de entre mil y 2 mil pesos para quienes desperdician el agua.



En Agua Prieta no existe la cultura de evitar el desperdicio del agua, por lo que se comenzaron a aplicar estas sanciones, que ya se tenían establecidas pero no se ejercían.



El director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), Adalberto Laprada León, mencionó que se dificulta mucho que las personas comprendan la importancia de evitarlo.



Fue por ello que comenzaron a aplicarse sanciones a quienes se les sorprenda desperdiciando agua, lo cual es comprobado mediante fotografías en las que se les capta desperdiciando el líquido.



La sanción a la que se hacen acreedores los usuarios del servicio de agua potable se ve reflejado en el recibo de agua, por lo que la próxima vez que les llegue el recibo, deberán pagarla.



El director de Oomapas afirmó que se les entrega un documento donde aparece la imagen de cuando estaban desperdiciando el agua, de lo que se encarga el departamento del Cuidado del Agua.



Actualmente se aplican alrededor de tres multas por mes y la intención no es ésta, sino que las personas cuiden el agua, sobre todo en esta temporada.