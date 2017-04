Sirena avisaba toque de queda en 1960: Cronista

Navojoa(GH)

La delincuencia en el Navojoa de hace 57 años era mucho menor si se compara con el tiempo actual y mucho tuvo que ver que en 1960 se usaba el toque de queda, recordó Manuel Hernández Salomón.



El cronista de la ciudad relató que con el sonido de la sirena, ubicada en el Mercado Municipal, las autoridades avisaban a los padres de familia que era hora de meter a sus hijos a sus casas.



"A las nueve de la noche sonaba la sirena para que los papás le hablaran a sus hijos que andaban en la plaza o las calles", expuso, "con ese sistema, después de las nueve de la noche ya no andaba nadie en la calle".



Agregó que la autoridad en turno decidió hacer el toque de queda por seguridad de los propios jóvenes que gustaban de andar por las vialidades de noche.



"Exactamente no recuerdo qué ocurrió para que se tomará esa decisión, pero había más control y menos problemas", abundó, "hoy las personas andan hasta la madrugada en la calle y nadie les dice nada".



Dijo que en aquellos años existía un policía escolar que se encargaba de hacer las redadas y al detener a los jóvenes los padres tenían que ir a la comandancia para sacarlos.



"Llamaban al papá y a ellos les llamaban la atención, ahora no se hace nada de eso porque los Derechos Humanos no lo permitirían", recalcó.



Daniel Rincón Álvarez, de 80 años, añoró los años en que con el sonido de la sirena los jóvenes sabían que tenían que retirarse de las calles.