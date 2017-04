Piden revisar resolución de amparo a Padrés

HERMOSILLO, SONORA(GH)

La Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora, interpuso el pasado 30 de marzo de 2017, un recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el amparo 628/2016-III promovido por el ex gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías.La resolución emitida por el juez segundo de Distrito fue combatida por el Gobierno del Estado, al considerar que las argumentaciones del juzgador son ilegales y contrarias a diversas disposiciones constitucionales, afirman, pronunciándose indebidamente al declarar inconstitucional la facultad reglamentaria que creó la Fiscalía Anticorrupción en Sonora.El recurso de revisión fue interpuesto para que el Tribunal Colegiado de Circuito en turno conozca el proceder del juez.El juzgador, aseguran, confunde la persecución de delitos a través de las unidades administrativas que reglamentariamente puede crear la titular del Poder Ejecutivo con el sistema estatal anticorrupción recientemente aprobado a nivel constitucional en el Estado de Sonora.Acusan que, sin resistir el menor análisis constitucional, el juez concedió parcialmente el amparo al ex Gobernador del Estado, sin que éste o su defensa hubieren invocado agravio alguno, lo que vulnera la facultad del Ejecutivo Estatal para perseguir los delitos relacionados con la Administración Pública a partir de la creación de las Unidades en la Procuraduría.Además, argumentan, la resolución es contraria a diversas sentencias que han sido emitidas al negar el amparo a otros ex funcionarios por el mismo acto reclamado y que se insiste no tienen ninguna relación con el sistema estatal anticorrupción.