Exige don Alfredo justicia por su hijo

EMPALME, SONORA(GH)

A doce años de su desaparición, José Alfredo Jiménez Hernández, padre del periodista Alfredo Jiménez Mota, exigió a las autoridades federales que se haga justicia por su desaparición aquel 2 de abril del 2005 y que se esclarezca el caso para saber qué fue lo que pasó con el menor de la familia.e



"Que las autoridades tomen más en cuenta y vean que la sociedad de Empalme y periodistas de la región están exigiendo que se hagan las investigaciones para que se esclarezca el caso que ha estado pendiente, pues a doce años no se ha logrado nada.



"Que entiendan que todavía no se nos olvida nada de los reclamos para que nuestro hijo aparezca, no sabemos en que estado si vivo o muerto, pero que aparezca que ese es nuestro objetivo", puntualizó Jiménez Hernández.



Leticia Jiménez Mota, hermana de Alfredo, también se unió a la exigencia de su papá.



El evento se realizó en la Plaza "El Tinaco", de su natal Empalme, donde se colocó una placa con su nombre para recordar la labor que realizó en temas policiacos, principalmente enfocados al crimen organizado y narcotráfico.



En el lugar se exhibieron por primera vez algunos de los trabajos de Jiménez Mota en primera plana sobre el narcotráfico.