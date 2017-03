1958: 10 mil braceros por semana saldrán de Empalme

EMPALME, Sonora(GH)

Empalme, mayo 9 - El jefe de la oficina documentadora de trabajadores emigrantes de la Secretaría de Gobernación en Empalme, señor Nicolás Castillo, informó que a partir del próximo mes de junio se intensificará notablemente la contratación de braceros que irán a trabajar a Estados Unidos y que se considera que entre 8 mil y 10 mil hombres, saldrían cada semana, durante un lazo aproximado de dos meses.



La Secretaría de Gobernación, por otra parte, además de vigilar constantemente que se cumplan los contratos extendidos a los braceros, ha comisionado a un grupo bastante numeroso de agentes confidenciales, para que vigilen la contratación que se lleva a cabo en la población de Empalme, cuidando de que los “coyotes” o intermediarios interesados no exploten a los braceros.



La Secretaría de Salubridad y Asistencia, por su parte, al esperarse un aumento considerable en el número de braceros en Empalme, está tomando las medidas necesarias para evitar a toda costa, el brote de alguna epidemia, que pudiese afectar tanto a la población en tránsito, como a los residentes de la ciudad ferrocarrilera.



UN DÍA COMO HOY 3 DE MARZO





EN EL MUNDO



Unión Soviética



La Unión Soviética a través de un comunicado revelado hoy por Radio Moscú, insistió en que la invitación que el Primer Ministro Nikita S. Krushchev hizo a los países occidentales a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, no decidirá definitivamente la suerte de Berlín ni de Alemania, sino que será únicamente preparatoria para un encuentro “en la Cumbre” entre jefes de estado. Rusia ha propuesto las ciudades de Ginebra, Suiza o Viena, en Austria como escenario de la junta que deberá efectuarse en un plazo no mayor a dos meses.



Para la junta en la cumbre, Rusia quiere que sean invitados Checoslovaquia, Polonia y otros países del bloque comunista.



EN MÉXICO



Petróleos Mexicanos



La compañía estatal Petróleos Mexicanos, recibirá un préstamo por la cantidad de 40 millones de pesos. Dicho empréstito es el primero que se lleva a cabo desde la expropiación de la industria petrolera en la República decretada el 18 de marzo de 1938.



El recurso financiero, se utilizará en la construcción de un gaseoducto desde Ciudad Pemex, en el Estado de Tabasco, hasta el Distrito Federal. Las instituciones bancarias que harán el empréstito, son: “The Chase Manhattan Bank”, “The Chemical Corn Exchange”, “The Hannover Bank” organizaciones que tienen su sede en la ciudad de Nueva York y “The Bank Of America”.





EN SONORA



Ferrocarriles



Con cronométrica regularidad, vienen cumpliéndose los horarios de recorrido entre Nogales y Guadalajara, según declaraciones de la gerencia del Ferrocarril del Pacífico.



Muy pronto entrarán en servicio nuevos carros Pullman dormitorios, recientemente adquiridos en Estados Unidos y que agregarán al tren que ofrece servicio de Primera Clase en todo el trayecto del pacífico.



El recorrido entre Nogales y Guadalajara, se realiza ahora en 38 horas, gracias a que las vías férreas y estaciones se encuentran en las mejores condiciones y permiten la marcha de los equipos a mayor velocidad en la ruta, por lo que no se descarta reducir un poco más la duración del viaje.