Es un orgullo para Óscar Manuel ser policía y no usar un arma

Agua Prieta(GH)

Servirle a la comunidad es una de las mejores características que posee la Policía Municipal y es algo que disfruta Óscar Manuel Girón, quien ha servido en la corporación durante catorce años.



A diferencia del resto de los policías Óscar Manuel trabaja sin portar un arma de fuego, debido a que considera que no la necesita porque su trabajo se trata de hacer amigos y no enemigos, opinó.



"En realidad creo que no la necesito el arma, creo que no la necesito porque yo creo que este trabajo es para hacer amigos, no es para hacer enemigos, es mi percepción, además que no ando en operativos constantes", mencionó.



Actualmente Óscar Manuel está comisionado a lo que llama el Jardín del Silencio, que es el Panteón Municipal, pero además de buscar prevenir robos y asaltos, guía el tránsito para evitar accidentes.



Él combina su labor con los estudios de Derecho.



El próximo año Óscar Manuel podrá jubilarse de su trabajo, pero desea continuar sirviendo a los aguapretenses algunos años más, labor que combina con sus estudios en la Licenciatura en Derecho. los fines de semana.



"Yo creo que cuando te identificas con una carrera y te enamoras de esa carrera, es muy difícil divorciarte, yo creo, eso es lo que me ha pasado", destacó.