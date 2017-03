Entre tambores y campanadas inicia el Conti de los mayos

NAVOJOA, Sonora(GH)

Con el sonido de los tambores, las campanadas en la iglesia, hoy viernes inicia el primer Conti, tradición que los grupos yoremes mayos arraigan desde hace siglos comentó, Esteban Jusacamea Yocupicio.



El cobanaro de Pueblo Viejo recordó que está tradición es un choque de culturas que se dio con el mestizaje donde se usan imágenes religiosas de los españoles en combinación los rituales yoremes.



"Los fariseos llegarán hoy a las 15:00 horas se meten a la ramada y cuando llegan los fiesteros suena la primera campanada de la iglesia y después sonará el tambor; al tercer aviso iniciará el Conti", explicó.



El fiestero tradicional indicó que hoy viernes a las 4:00 horas sonarán los tambores una vez que los prometeros estén en el campamento.



Loa fariseos con sus máscaras y con tenabaris en los pies darán el colorido a la fiesta tradicional, dijo, la cual es una herencia de culto y respeto.



"Es una tradición muy bonita que se hace año tras año que nos dejaron nuestros antepasados, no quiero que se borre esa huella del pasado", expresó, "hay personas que ya no respetan la Cuaresma".



Aseveró que los grupos indígenas son quienes más se apegan a las tradiciones como el no comer carne y hacer sacrificios durante la Semana Mayor.