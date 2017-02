Moluscos bivalvos están en veda sanitaria en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora(GH)

La cosecha, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en el puerto se encuentra prohibido, indicó Carlos Decina Torres, pues existe veda sanitaria para estos productos.



El director de la Unidad de Control Sanitario del puerto indicó que desde el 27 de enero la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Sonora (Coesprisson) decretó esta veda, pues en el área de la bahía San Jorge encontraron valores de saxitoxina que superaban los límites permitidos.



Esta toxina es muy peligrosa si alguna persona consume este tipo de moluscos, pues inclusive puede derivar en la muerte, pero celebró que no tienen reportes de personas intoxicadas por esta causa.



"Esto se determinó en base a unos muestreos de producto y de agua que se realizaron en esta área que exceden a los límites máximos que permite de saxitoxina en el agua".



"Yo tengo aproximadamente un año, un año pasadito en la Unidad de Control Sanitario y es la primera vez que me sucede una veda, desconozco totalmente si en 2014 ó 2015 hubo veda sanitaria", comentó.



Esta situación es producto de la marea roja que hay en la región, agregó, aunque en Peñasco no hay presencia de mancha en el agua.