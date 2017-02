Superará región de Caborca las 225 mil toneladas de cultivos

Caborca(GH)

Con cultivos de alta rentabilidad por hectárea y un campo en su mayoría tecnificado, la producción agrícola en la región de Caborca de esta temporada superará las 225 mil toneladas, acorde a datos de la jefatura de Distrito de Sagarpa.



De los municipios con producción agrícola de la región, que son Puerto Peñasco, Sonoyta, Caborca, Pitiquito, Altar, Sáric y Tubutama, según datos de esta institución, La Perla del Desierto destaca con 17 mil 686 hectáreas sembradas de diversos cultivos.



Esto significa que tan sólo en Caborca se siembran poco más del 82% de los cultivos, pues en todos estos municipios se destinaron esta temporada 21 mil 497 hectáreas.



Acorde a datos de la Sagarpa, en esta región Noroeste del Estado se producen principalmente espárrago y uva, siendo los cultivos emblemáticos, pero también se siembran aceitunas, chabacanos, durazno, dátil, higo, naranja, nuez y pastos diversos.



La alta eficiencia que se logra por hectárea en esta región, la atribuyen las autoridades en la materia a la escasez de agua en la región, que no les permite tener cultivos no rentables y no tecnificados.



Una hectárea sembrada en Caborca reportaba el ciclo agrícola pasado al productor 159 mil 714 pesos, promediando todos los cultivos de la zona, lo que hace de Caborca el Municipio con mayor rentabilidad por hectárea en el Estado, de acuerdo a los datos de Sagarpa.



Del cultivo más importante y emblemático de la región, el espárrago, acorde a datos de la Sagarpa, Caborca lidera en la producción con más del 77% del total de superficie sembrada en la región destinada a este cultivo, durante la presente temporada 2016-2017.