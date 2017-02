Revelar contenido de llamada no es conveniente: Ana María Salazar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Revelar el contenido íntegro de la llamada telefónica del pasado viernes entre los presidentes de México y Estados Unidos conllevaría más adelante a una exigencia que podría no beneficiar a ninguno de los dos países, opinó Ana María Salazar Slack."Si se hace pública esa llamada, va a haber una exigencia de que todas las llamadas sean públicas", advirtió la analista en política internacional, "y yo creo que sí tiene que haber espacios en los que los presidentes se puedan decir las notas de las notas".Fue el pasado miércoles cuando medios locales y nacionales informaron que, presuntamente, Donald Trump amenazó a Enrique Peña Nieto con enviar tropas estadounidenses a México para detener a los "bad hombres", versión rechazada por el Gobierno federal.Salazar Slack expuso que lo que ha sido incorrecto en el manejo mediático de la información es que se han divulgado sólo interpretaciones de lo que sucedió, lo que a su vez en que no se tenga certeza de lo que en realidad ocurrió."En este momento hay mucha confusión, está en estado de transición, en donde hay una serie de mensajes mixtos, encontrados, situaciones insólitas, desde que a un presidente mexicano le cancelan una reunión con el presidente de Estados Unidos", refirió.La también ex funcionaria del Departamento de Defensa del vecino país manifestó que, a pesar de la posición adoptada por Trump hacia México desde su campaña electoral, es difícil aún definir cuál es su postura real."Uno es poner sobre la mesa las posiciones públicas, y algo es tratar de descifrar cuáles son las posiciones reales de cada uno de estos países", puntualizó.Ante esta situación, lo más conveniente para el Gobierno de México es no asumir una postura agresiva hacia el mandatario estadounidense, subrayó, hasta no conocer al menos qué es lo que se quiere negociar.