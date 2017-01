Muestran paisanos miedo por llegada de Donald Trump

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Miedo, racismo e incluso cambio de residencia a Canadá o México es lo que provoca entre los paisanos la llegada de Donald Trump al poder, esto según una encuesta realizada con mexicanos que viven y radican en el vecino país.



El próximo 20 de enero Donald Trump tomará posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos, lo que para muchos paisanos no deja de darles incluso hasta miedo o ansiedad por saber cómo actuará y si cumplirá con deportar o encarcelar entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados, esto en sus primeros días de su Gobierno.



En una encuesta realizada por el periódico EL IMPARCIAL a paisanos que pasaron por la caseta de Hermosillo, la gran mayoría dijo sentir miedo, pero que esperarán para ver cómo actúa Donald Trump en sus primeros días y meses.



Fausto Íñiguez, mexicano, pero que vive en Tucson, Arizona, dijo que no cree que Trump haga tanto con la deportación, pues lo ve como una propaganda que hizo.



Admite que ha visto que últimamente se ha retractado de algunos puntos e incluso ha señalado que estudiará el tema.



"Hay muchos paisanos temerosos porque tienen pequeñas anomalías ya sea de violencia doméstica, de migración, entonces es el problema, cualquier problemita que tengan, eso les servirá de excusa", mencionó Íñiguez.



La guaymense Ana Rosa Robinson, quien vive en Phoenix, Arizona, fue de las pocas ciudadanas que defendió la llegada de Trump al poder.



"Su llegada va a ser para mejorar el País, porque opino que va a apoyar, primero que nada la economía del País y pienso que él si va a dar una amnistía a los hispanos, a mi gente".



"Pues muchos están en desacuerdo, pero muchos estamos en acuerdo con Donald Trump, porque Trump opinamos que va a levantar el mercado de Estados Unidos, y no nomás eso, la economía se va a ir un poquito para arriba porque el Obama nos dejó en un hoyo", informó.



AL MISMO NIVEL QUE HITLER



Incluso para algunos paisanos Donald Trump es considerado como un "Hitler", que no quiere a los mexicanos, por lo que muchas personas que viven en Estados Unidos tienen miedo, indicó el guaymense Claudio Alberto Domínguez, quien vive y trabaja en Phoenix, Arizona.



"Es una persona como tipo Hitler, que no quiere principalmente a nosotros a los mexicanos, tiene miedo mucha gente, tengo parientes que no tienen papeles y tienen miedo esperar el 20 de enero porque es cuando él va a tomar posesión".



"Y todo mundo está esperando lo más malo, no cosas buenas de él, porque él nos ha retado, nos ha retado en muchas cosas que quiere destruirnos, entonces nos tenemos que organizar y salir adelante, porque ese país sin nosotros se cae, sin los hispanos se va a caer, no saldrá adelante, porque el gringo no trabaja en donde nosotros trabajamos", aseveró.



SE DESTAPA RACISMO



La llegada de Trump no sólo ha traído miedo entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, sino además muchos han sufrido o les han comentado como el racismo ha vuelto "despertarse" con los ciudadanos del vecino país.



Leroy Artalejo, originario de Chihuahua, pero quien vive en Mesa, Arizona, comento que desde que ganó Trump el racismo aumentó contra ellos.



"Sí, es cierto todo eso (del racismo), no todos los americanos son iguales, pero como Arizona es un Estado de racismo luego, luego se dejaron venir todos contra los mexicanos", enfatizó.



Iván Sánchez, quien radica en Los Ángeles, California, pero que es de Sinaloa, mencionó que el racismo se ha escuchado mucho.



"Se escucha el racismo hacia el que no es americano en los lugares, tengo un amigo que su hijo va a la prepa y es nacido en Estados Unidos pero está moreno, piel morena y ya le preguntaron que si estaba listo para venirse a México".



"A mi cuñada le han preguntado lo mismo, ella trabajó en un Starbucks y clientes de años que jamás le hacían comentario así se lo están haciendo ahorita", reveló.



LA SOLUCIÓN... IRSE A CANADÁ



Una posible solución que han tenido paisanos es decidirse a ir a vivir a Canadá, antes de que terminen deportados a principios de año, según lo comentaron ciudadanos que viven en Estados Unidos.



Una mujer paisana que radica en Albuquerque, Nuevo México, quien no quiso proporcionar su nombre expuso que ha escuchado que personas quieren irse a vivir para Canadá.



"Mucha gente de allá dicen que se está yendo para Canadá porque le da miedo quedarse ahí en Estados Unidos, yo o tengo amigos o familiares que sepa que se vayan a ir a Canadá, no pero sí se ha escuchado, lo han comentado", explicó.



Héctor, un mexicano que vive en California mencionó que él sí conoce a amigos que ya se fueron a vivir a Canadá para no quedarse cuando entre Donald Trump al poder.



"Se va a poner crítica la cosa, por lo de Donald Trump que quiere deportar a la gente, muchos están queriéndose ir para allá, incluso bastante gente ya se han ido para allá, tengo camaradas que la semana pasada se fueron, de estar en Nuevo México corrieron para allá, nosotros vamos a esperar a ver qué pasa", comentó.