Heridos en explosión de gas en Peñasco se recuperan en EU

Puerto Peñasco, Sonora(GH)

Las dos personas que resultaron heridas tras la explosión de una casa habitación por la acumulación de gas fueron trasladadas a los Estados Unidos donde se recuperan de forma satisfactoria, informó Armando Flores Oropeza.



Fue la madrugada del 31 de diciembre, recordó el subdirector de Protección Civil (UMPC), cuando ocurrió la explosión y derrumbe de la casa ubicada en Residencial Las Conchas.



Precisó que quienes vacacionaban en esta residencia y resultaron heridos fueron James N. de 55 años de edad y Lorna N. de 54 años, ambos originarios de Colorado, Estados Unidos.



Los heridos no presentaron quemaduras de consideración pues se encontraban dormidos en el segundo piso de la vivienda, pero explicó que sí presentaron heridas de consideración producto del derrumbe de la casa tras la explosión.



"Fueron trasladados a Estados Unidos al día siguiente a las 9:40 de la mañana, son de Colorado y los trasladaron a la ciudad de Phoenix".



"Estaban estables con lesiones, uno de ellos tenía fractura de cadera y una herida en la parte de la ingle, una herida bastante grande provocada con el escombro, la señora iba con traumatismo craneoencefálico, con problemas en las cervicales y unas costillas rotas", detalló.



El problema no se originó en el tanque de gas, aclaró, pues éste se incendió posterior a la explosión.



Indicó que debido a que el único aparato de gas en el interior de la casa era la estufa, la explosión debió ocurrir por la acumulación de gas y el detonante pudo ser cualquier cosa, inclusive la fricción entre la ropa.



A la ciudadanía le pidió revisar las líneas e instalaciones de gas y no esperar a que éstas fallen, pues el mantenimiento es vital para evitar tragedias.