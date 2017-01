Golpea aumento de diesel a los armadores

Guaymas(GH)

Una diferencia de entre 60 y 90 mil pesos tendrán que desembolsar los pequeños y grandes armadores para salir a capturar el camarón durante el mes de enero, ante los incrementos autorizados en el diesel.



La líder de los Pequeños Armadores en Sonora, Mireya Acuña Gómez, indicó que si en este viaje la flota camaronera no reporta producción, las embarcaciones se auto vedarán como ha venido sucediendo en los últimos años.



Subrayó que en el 2000 el precio del combustible fluctuaba en 2 pesos por litro y en la actualidad oscila en 17.05, es decir ocho veces más, además contaban con un subsidio del Gobierno federal del 40%, el cual se ha reducido a un 20%.



"La verdad es que estamos muy asustados porque el precio del diesel subió casi 3 pesos y el bono se pulverizó a la mitad, la mayoría de los armadores va a volver al mar este viaje a buscar el ‘oro rosado’, pero si no hay producción suficiente vamos a tener que parar", subrayó.



Una embarcación con máquina chica, dijo, gasta de 25 a 30 mil litros por mes, mientras que los de máquina grande su gasto promedio es de hasta 50 mil litros en un viaje, trabajando día y noche.



Acuña Gómez apuntó que en los últimos 15 días de diciembre la producción de camarón en altamar se redujo casi en su totalidad por el mal tiempo que persistió a consecuencia de los frentes fríos.



"No sabemos si vaya a ver producción porque en diciembre fue un mes malo, la mayoría de los barcos entraron antes de lo previsto y aparte las tallas eran pequeñas, esperemos que la situación haya cambiado con estos días que dejaron de trabajar", comentó.



El incremento del diesel, opinó, afectará de manera directa la actividad pesquera, al igual que otras que se realizan mediante el consumo de este combustible y gasolina.