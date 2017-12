Sonora y Arizona unidos con o sin Tlcan: Gobernadores Pavlovich y Ducey

PUERTO PEÑASCO(GH)

La relación entre los estados fronterizos de Sonora y Arizona está más fortalecida que nunca y continuará el trabajo juntos con o sin Tratado de Libre Comercio de América Latina (Tlcan), coincidieron la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y el gobernador Doug Ducey durante la reunión plenaria de las comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México.



La gobernadora Claudia Pavlovich destacó los resultados desde la consolidación de la Megarregión Sonora y Arizona, como es la instalación de Lucid Motors Company en Casa Grande, Arizona, con proveeduría de Sonora; la continuación del Home Port en Puerto Peñasco logrando un presupuesto federal de 250 millones de pesos para 2018.



Estos trabajos de años de colaboración, destacó, son ejemplo a nivel nacional e internacional de lo que sí se puede hacer entre dos estados de diferentes naciones.



Doug Ducey, gobernador de Arizona, reiteró que independientemente del resultado final en la negociación del Tlcan, se debe mantener el enfoque de la relación entre estos dos estados fronterizos, pues los resultados de la Megarregión han superado expectativas, con casi 16 mil millones de dólares en el comercio entre ambos estados.



Destacó que uno de los proyectos con más éxito de la Megarregión es sin duda la consolidación de Lucid Motors, esta compañía eligió de 16 estados en Arizona por la relación que se tiene con Sonora y se generaron 2 mil empleos más en la zona.



Doug Ducey aseguró que Sonora es su más valioso socio comercial y continuarán trabajando a favor de la Megarregión, que ha brindado grandes resultados.



Se firmaron tres memorándums de entendimiento:



El primero, la Declaratoria de Cooperación para la creación del Programa para un Corredor Seguro entre el Puerto Fronterizo entre Sonoyta-Lukeville y Puerto Peñasco; con ello se establecerá una campaña de prevención e información basado en prácticas de manejo seguro.



Y se pactó el Acuerdo de Cooperación en materia de Educación entre Northern Arizona University y la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH); con el objetivo de participar en forma conjunta en actividades académicas científicas y culturales en áreas de interés común.



En esta Reunión de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México se rompieron dos récords; el primero, se logró la asistencia de más de 700 participantes; y el segundo fue el número de acuerdos que se lograron en los 15 comités de trabajo, con 37 planes y más de 100 líneas de acción.



Se contó con la participación de Rita H. Cheng, presidenta de la Universidad del Norte de Arizona, Enrique Velásquez Contreras, rector de la Universidad de Sonora, Jonathan Koppell, Decano del Colegio de Servicio Público y Soluciones Comunitarias de la Universidad Estatal de Arizona y Federico Graef Ziehl, Director Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt, en el panel Creando un Ecosistema de innovación.



México no está de brazos cruzados



En el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) los tres países deben salir beneficiados en la misma proporción, expresó el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



Carlos Manuel Sada Solana indicó que por formar parte de una misma región es importante que las tres sociedades resulten beneficiadas con el tratado para competir contra otras economías.



Señaló que para fortalecer y asegurar el crecimiento del País,además de renegociar el TLC con Estados Unidos y Canadá, México debe buscar alianzas con otros países.



"Se está renegociando el TLC, pero eso no quiere decir que México esté cruzado de brazos, sigue avanzando en los otros convenios con la Unión Europea y con la Alianza del Pacífico", expuso el subsecretario para América del Norte de la SRE.



Tratado es positivo: Cánada



En Canadá se considera que el Tratado de Libre Comercio (TLC) ha resultado positivo, expresó el embajador de México en Canadá.



Dionisio Arturo Pérez Jácome manifestó que entre los resultados favorables para ese país del Norte destacan inversión, empleo, comercio y bienestar.



Especificó que los avances entre Mexico y Canadá han sido principalmente en los planos comercial y político, por lo que resulta importante en el establecimiento de las reglas del TLC.



Reunión en Montreal



Del 10 al 17 de diciembre se llevará a cabo en Washington, D.C., la reunión interseccional, informó el jefe de La Negociación Técnica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).



Kenneth Smith Ramos indicó que se abordarán los temas con mayores avances para intentar cerrar los capítulos en los que hay acuerdo mutuo entre Canadá, Estados Unidos y México.



Explicó que la sexta ronda de renegociación del Tlcan se realizará a finales de enero en Montreal y se abordarán los temas más complicados.



"Hay posturas de Estados Unidos que parece que están en contra de la renegociación del Tlcan y en esas posturas estamos explicando con firmeza que no podemos transitar en esa dirección", expuso.



Entre los puntos en los que Estados Unidos se ha manifestado en contra, pero que no cuenta con el apoyo de empresarios, refirió la regulación del autotransporte mexicano.



Pese a que aún no se tiene fecha definida para la renegociación o cancelación del tratado, Smith Ramos aseguró que se buscará un acuerdo que beneficie a los tres países de manera igualitaria.