Crece 30% pesca de camarón en el puerto de Guaymas

GUAYMAS(GH)

La pesca de camarón silvestre que realizan poco más de 3 mil pescadores guaymenses a bordo de 170 barcos y 700 pangas, generó una derrama económica de 269 millones de pesos en tres meses de actividad, reveló el jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura.



Arnulfo Navarro Carrillo informó que la producción en esta temporada con relación a la anterior aumentó en casi un 30% y aunque los volúmenes del ‘oro rosado’ en los meses de octubre y noviembre de este año se equipararon con los del 2016, la tendencia es cerrar con el incremento.



Apuntó que de septiembre al 1 de diciembre, la flota mayor y las embarcaciones menores han arribado mil 794 toneladas del crustáceo, de las cuales mil 371 fueron capturadas en altamar y el resto en la bahía.



"En la temporada pasada, en esta misma fecha se habían capturado poco más de mil 300 toneladas, lo que las embarcaciones mayores reunieron en este ciclo, ya es difícil que se presente un cambio en los meses que restan de actividad porque la producción no ha mermado", señaló.



El próximo mes, recordó, los productores pesqueros no contarán con subsidio de diésel marino ni gasolina ribereña, por lo que será decisión de cada uno si continúan en la captura del camarón o la suspenden.



"Hasta ahora el 90% de los barcos siguen trabajando porque hay producción y les resulta rentable, pero no sabemos cómo empezarán la actividad en enero, eso ya dependerá de cada uno si decide seguir o para,", puntualizó.



Navarro Carrillo agregó que el panorama de la pesquería de camarón es similar al que enfrentan los productores de pelágicos menores, por la temperatura que hay en el mar, la cual es óptima para la reproducción de estas especies.