Desobedecen reglas y escalan cerro Teta Kawi sin precaución

GUAYMAS(GH)

Los turistas continúan aventurándose a escalar sin un guía ni suficiente agua, aun cuando en julio pasado le costó la vida a una mujer de la Ciudad de México que intentaba descender a medidodía el Cerro Teta Kawi.



Un turista extranjero fue rescatado ayer por la Policía Municipal, a 500 metros de la falda del cerro Teta Kawi, tras solicitar ayuda por presentar un cuadro de deshidratación moderada.



El originario de Toledo, Ohio, Estados Unidos, se arriesgó a escalar la emblemática montaña solo y al ver que su cuerpo no le respondió, decidió pedir ayuda vía telefónica.



Los agentes municipales y socorristas de Rescate San Carlos llegaron hasta la zona donde quedó el adulto mayor para estabilizarlo y después ayudarlo a bajar del cerro por su propio pie.



El vacacionista, de nombre Dewood P., inició su expedición a las 09:00 horas y a las 11:40 pidió apoyo de los rescatistas, al sentirse débil y deshidratado.



El comandante de Bomberos Voluntarios, Alberto Osuna Agramón, invitó a los visitantes y residentes a no escalar el cerro Teta Kawi después de las 08:00 horas, a llevar suficientes líquidos para mantenerse hidratados, alimentos ricos en proteína y celulares cargados para que puedan solicitar ayuda en caso de requerirlo.



"Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las personas enfermas de presión no deben escalar el cerro, sabemos que resulta atractivo subir para tomar fotografías desde la cima, pero no es recomendable", puntualizó.



En esta época del año, dijo, se incrementa el número de llamados de auxilio de personas para pedir que sean rescatados, principalmente por deshidrataciones, bajas de presión o por perder el camino.