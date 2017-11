"Golpean" adicciones a sectores económicos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El aumento en el número de personas con adicciones a drogas legales e ilegales le ha "pegado" también a los sectores económicos.



Ausentismo, baja productividad, malas relaciones de trabajo, entre otros problemas, son los que se detectan al interior de las empresas, especialmente en las del sector industrial, pero afecta de forma general y de manera interna y externa a los sectores económicos.



"Sí tenemos casos de dependientes de alguna droga, que han originado violencia intrafamiliar, pero un índice aun no te podría decir, no tenemos un métrico específico pero sí lo vamos a empezar a medir", declaró Gerardo Vázquez Falcón.



El presidente en Sonora de la Industria Maquiladora de Exportación (Index) destacó que se han detectado casos de trabajadores y de familiares de éstos con adicciones a drogas y alcohol, y también al juego, ésta última conocida como ludopatía.



Las adicciones a las sustancias provocan delincuencia, acto que termina en generar un estado de inseguridad, y a éste flagelo se han enfrentado las unidades económicas del Estado.



En 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), en la entidad los empresarios señalaron que el principal reto que enfrentaban para crecer era la inseguridad y la delincuencia, en un 52.3%.



El 41.2% de los hombres de negocios, propietarios o directivos de 95 mil 541 empresas establecidas en el Estado consideraron como insegura la colonia o el área donde se ubicaba su unidad.



De los resultados de la ENVE, se encontró también que el 45.7% de los empresarios sienten inseguridad de operar sus negocios en el municipio donde están instalados, mientras que en 53% perciben como inseguro al Estado de Sonora.



Panorama



Los directivos señalaron que en la colonia donde se ubica la empresa se dan las siguientes situaciones: El 88% opinaron que existe al menos una conducta antisocial, y el 60% que se consume droga en la zona.



De los entrevistados, 55.4% consideraron que se consume alcohol en las calles; 40.9% señalaron que se vende droga y el 44.1% que existe pandillerismo y bandas violentas.



Para el representante de la industria maquiladora de exportación en el Estado, un sector que genera más de la mitad de los empleos en la entidad, tanto los empresarios como la sociedad en general deben aportar para solucionar la problemática de las adicciones.



"Tenemos que voltear a nuestra sociedad, nosotros la descompusimos y nosotros la tenemos que componer. No creo que sea un problema de política de Gobierno yo creo que es un problema de política social que todos debemos de contribuir para resolverlo", refirió.



Aseguró que actualmente en las empresas maquiladoras de la entidad no se permite la contratación de personas que cuenten con antecedentes penales o que sean dependientes de alguna droga o del uso de alcohol.



A la par que se iniciará este año con un programa para detectar a las personas que tengan alguna adicción de cualquier tipo, para poder medir el impacto en las compañías, se creará también un programa para brindarles apoyo.



"No es nuestra responsabilidad, pero sí hay varios aspectos que sí están impactando en la sociedad y que de una u otra manera merman en la productividad", apuntó, "entonces, si hay casos, no que pudiera decir cuántos, pero los vamos a empezar a medir".



Es conocido que las adicciones generan conductas delictivas que impactan en la sociedad en general con lo que se crea inseguridad, problemática de la que no está exento el sector empresarial.