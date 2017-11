El "güerito" le hace el milagro a su mamá

Guaymas(GH)

Kevin Aguirre Sánchez "El güerito", es uno de los santos que descansan en el Panteón Héroes Civiles del 13 de Julio, pero el único que ha realizado milagros a quienes se atreven a pedirles sanación para familiares enfermos.



Su mamá María Guadalupe Sánchez Mendoza se ha mantenido al margen de las creencias de algunos guaymenses que llegan hasta su tumba a pedirle favores, pero tras presentar un serio problema de salud, le suplicó sanación y eso evitó que llegara a Oncología.



"Prefiero mantenerme al margen de lo que dicen, hay personas que le dejan dulces, pelotas, veladoras, antes era más continuo o a lo mejor nos enterábamos más porque la persona que se encargaba del panteón nos platicaba, en lo personal también le pedí y sí me ayudó", externó con tristeza.



El "güerito" como era conocido entre sus familiares murió a la edad de 2 años, el 8 de diciembre de 2003, de leucemia, al recibir su quinta quimioterapia, sin que la luz de sus ojos color aguamarina se apagaran.



"Una ocasión me tocó ver llegar a un señor llorando con una ofrenda en sus manos para depositarla en la tumba de mi hijo porque le había salvado la vida a un familiar, alguien le dijo que hacía milagros y le pidió, él nos contó que le había cumplido, pero en la familia no hablamos de eso", subrayó.