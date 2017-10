Complican "chuecos" vialidad y los acusan de participar en delitos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al menos 450 mil vehículos "chuecos" circulan libremente en ciudades de Sonora, producto de una cadena de corrupción que inicia cuando la unidad se interna a territorio mexicano.



Esta cantidad se une a los 850 mil automóviles que transitan en la entidad en forma regular, es decir, que portan placas de circulación y pagan sus impuestos, por lo que complican las vialidades.



Amparados con una placa que les otorga la organización a la que se afiliaron, se pueden observar en todos lados y de todo tipo, incluso, aquellos considerados de lujo.



En Sonora existen catorce organizaciones "pafas", la mayoría de ellas en Hermosillo, que cobran una cuota por inscribir la unidad, recurso que aseguran utilizan para el pago del personal que atiende sus oficinas en diferentes municipios y para pagar a abogados.



Pero esta situación no nada más se presenta en Sonora, estados fronterizos como Chihuahua y Baja California, así como otras ciudades cercanas al Centro del País, tienen el mismo problema; se habla de que en México circulan alrededor de 4.5 millones de autos en estas condiciones.



Para las autoridades municipales y estatales, muchos de los delitos se cometen con vehículos "chuecos", lo que los ha llevado a implementar un registro de identificación.



“No nos vamos a cerrar a la realidad, uno que otro sí ha de cometer delitos por eso nos estamos acercando a las autoridades policiales de todos los municipios para entregarles el padrón y que ellos vean que persona trae cada vehículo de procedencia extranjera”, aceptó Fidel Lugo Ayala, el coordinador estatal de Onappafa.



¿CÓMO ENTRARON LOS AUTOS?



Para los líderes de Onappafa y del Frente Estatal de Organizaciones del Sector Social (Feoss), Fidel Lugo Ayala y Rigoberto Cota Buelna, respectivamente, los vehículos ilegales que circulan en Sonora y en otros estados entraron porque los mismos aduanales lo permitieron.



"Mientras siga la corrupción en las entradas, porque los vehículos de procedencia extranjera no entran por cielo ni por abajo de la tierra, de alguna forma entran, mientras ellos lo permitan, nosotros los vamos a defender", resaltó Lugo Ayala.



Para Cota Buelna el problema está en las aduanas:



"Los problemas tienen que atacarse de raíz, tiene que centrarse (el Gobierno federal) en supervisar ese detalle, poner a los oficiales más honestos, eso generó esa problemática", resaltó.



Pero los autos "chocolate" también son entregados a familias sonorenses por parte de los paisanos que en diciembre o en otras fechas llegan de visita al Estado.



Pero no están muy alejados de la realidad, a nivel nacional del administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas del SAT, porque presuntamente formaba parte de una red para importar autos "chocolate", tráfico ilegal de mercancías e incluso traficar patentes para agentes aduanales.



Entre los implicados en la red, según el SAT, se encuentra el titular de la patente aduanal número 1656 con sede en San Luis Río Colorado, Sonora.



CUESTA CARO IMPORTAR



En México únicamente nueve fronteras están autorizadas para la importación de vehículos y Nogales es la única en Sonora que tiene esta facultad, explicó Ramón García Rodríguez.



El gerente de una Agencia Aduanal en Agua Prieta abundó que para la importación de vehículos modelos 2008 ó 2009, por ejemplo este año, se paga un 16% de IVA y 10% de arancel de aduanas, más otros impuestos menos costosos.



Sin embargo, si se desea importar un automóvil 2007 o anterior debe pagarse el mismo 16% de IVA, pero el arancel de aduanas se eleva al 50%.



Un empleado aduanero en Nogales, quien omitió su nombre, indicó que actualmente se pueden importar vehículos ya sea a la franja fronteriza o a territorio nacional, pero pocos lo hacen porque los costos son elevados.



José Manuel García Carvajal, de González Martínez y Compañía Servicios en Comercio Exterior, afirma que sí sale cara la importación de unidades de Estados Unidos y Canadá, donde la persona puede gastar desde los 25 mil a los 80 o 90 mil pesos.



Los que están en Sonora y en otras entidades, para poder ser importados, necesitan ser regresados y cumplir con el proceso, dijo, es decir, realizar el trámite a través de un agente aduanal, donde debe presentar el título de propiedad, el permiso por la emisión de gases contaminantes y cumplir las reglas del país de origen (Estados Unidos o Canadá).



EN CONTRA DE IMPORTACIÓN



Para Gamaliel Cañedo Maciel, líder de Odepafa (Organización de Defensa del Patrimonio Familiar), la importación de vehículos es cara y eso impide que los ciudadanos puedan acceder a ella.



"Así es (son caras), el problema es que ahorita nada más se pueden importar modelo 2008 y 2009, aparte que están muy caros, salen 2 mil 500 dólares importar ese vehículo, que son como 50 mil pesos...", señaló.



Fidel Lugo Ayala, presidente de Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar (Sippafa), criticó al Gobierno federal por las medidas para frenar la entrada de "chuecos".



"Antes entraban importados, el dólar estaba en 12 pesos y los aranceles no habían subido, no había cambios en el TLC, el Gobierno la jugó al vivo, supuestamente para que no siguieran entrando y fue contraproducente”, explicó.