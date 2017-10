Magia envuelve al "Pozo del Encanto"

COMUNIDAD CAMOA, NAVOJOA(GH)

Cuenta la leyenda que el "Pozo del Encanto" es capaz de conceder cualquier deseo a quien en sus profundidades le roce el talón una de las serpientes que habitan ahí, pero si sólo se sumerge en sus aguas logrará todo en la vida.



Escondido entre árboles, piedras y grabados rupestres de 2 mil 500 años de antigüedad se encuentra el "Pozo del Encanto" que guarda el misticismo de la cultura protomayo (antes de los mayos).



Athalio Valenzuela Jusacamea, de 75 años de edad, habitante de la comunidad de Camoa, aseguró que él empezó a tocar el arpa y a construir instrumentos musicales, después de lanzarse al "Pozo del Encanto".



"Yo no tuve estudios, no tengo ni la primaria y después de venir a este lugar los Pascolas me pidieron que tocara un arpa, pero yo no sabía y la empecé a tocar la primera vez no me gustó y cambié de arpa hasta que bailaron los Pascolas y dije con esta arpa me quedo".



Explicó que la leyenda dice que el que tenga el valor de arrojarse al pozo de 10 metros de profundidad se le concederá la voluntad de lograrlo todo en la vida, pero además si tiene la suerte de que una de las serpientes que habitan en sus profundidades le roce el talón se le cumplirá un deseo.



Sanaban sus enfermedades



Por increíble que parezca el lugar es místico y está encantado, afirmó Valenzuela Jusacamea, pues los antiguos Mayos realizaban sus rezos y rituales, además acudían al pozo donde permanecían durante tres días y tres noches para sanar sus enfermedades.



"Ellos (protomayos) venían a aprender algo o venían cuando estaban enfermos y se bañaban en el pozo y salían libres de toda enfermedad", abundó, "de aquí salieron muchos músicos y médicos tradicionales".



Para sentir la magia que envuelve al lugar que fue punto de reunión de los antepasados y que fue exorcizado por los misioneros jesuitas cuando llegaron a territorio Mayo es necesario tener fe y concentrarse.



"No nos dejaban venir porque decían que en esta cañada había diablos, demonios pero nosotros estábamos chamacos (niños) y nos escapábamos", recordó.



El lugar está a 37 kilómetros del casco urbano de Navojoa y en el camino se pueden apreciar algunas comunidades para después cruzar el río en una panga hasta llegar al ecomuseo de sitio Tehuelibampo (Agua Azul en lengua Mayo).