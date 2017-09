Huyen de "Lidia" en el Sur de Sonora

BAHÍA DE KINO, SONORA(GH)

Marejadas altas, deslaves y derrumbes, fue lo que a su paso dejaron los restos de la tormenta tropical "Lidia", que desde el miércoles se esperaban en las playas de Bahía de Kino.



Dos familias -cuyas viviendas se ubican frente al mar- fueron de las más afectadas; incluso una de ellas tuvo que ser desalojada por riesgo de derrumbe por deslave.



Noé Bustamante, comisario del pueblo, informó que desde el miércoles se ha estado monitoreando el fenómeno y, en coordinación con las distintas corporaciones de rescate, se han realizado las diligencias correspondientes para salvaguardar la integridad de los habitantes de Bahía Kino.



"Pusimos las barras de costales para que no brinque el agua hacia el pueblo; ya tenemos el albergue listo, quitamos algunas tablas del muelle para que la fuerza del agua no las destruya y pues estamos trabajando y pendientes", dijo.



El representante del pueblo de Bahía de Kino detalló que el albergue se instaló ayer en la Escuela Secundaria Técnica Número 14, localizada en la carretera 100 y bulevar Kino, con capacidad para alrededor de 300 personas.



En el albergue se encuentra personal de Cruz Roja y elementos del Ejército Mexicano con el Plan DN-III-E, para brindar apoyo en caso de que se presente alguna contingencia en la comunidad de la zona rural Poniente de la capital de Sonora.



El comisario destacó que una de las familias fue apoyada por elementos de la Policía Municipal para el desalojo de su vivienda, ya que la furia del mar ocasionó deslaves en la zona y ya se les proporcionó ayuda con maquinaria para rellenar un poco el área.



RESGUARDAN REGIÓN DEL MAYO



Alrededor de 300 personas fueron evacuadas en los municipios de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa por encontrarse en zonas de riesgo por la llegada de "Lidia" a la región del Mayo.



Jesús Edmundo Valdez Reyes, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Navojoa, informó que 105 personas fueron llevadas a albergues de la comisaría Rosales y Fundición.



El director de Comunicación Social de Huatabampo, Antonio García García, indicó que se tienen albergadas a 100 personas en refugios ubicados en Yavaros y el Centro de Usos Múltiples.



"Si es necesario se habilitarán más; se esperan lluvias de 50 milímetros, esperemos que no caiga más", agregó.



En Etchojoa se evacuó a 85 personas de distintas colonias y comunidades, aseveró José Humberto Félix Iñiguez, secretario de Seguridad Publica.



"Realizamos recorridos por las colonias; se evacuó gente, algunas no se querían salir, pero ya fueron atendidas en los albergues", añadió.



LLUVIAS LEVES EN ÁLAMOS



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Álamos, Omar Mendoza Zañudo, informó que en este municipio no hubo personas evacuadas pues sólo se presentaron lluvias menores.



"El fenómeno natural fue muy benévolo, nos trajo un clima agradable y todo tranquilo", expresó.



Autoridades de la UMPC señalaron que para el Sur de Sonora se mantiene la alerta naranja.



CONSCIENTES DEL PELIGRO



Un total de 22 personas solicitaron resguardo en los albergues temporales del área rural y urbana de Guaymas, al sentirse vulnerables por los efectos de la tormenta tropical "Lidia" y cuatro más fueron evacuados.



En el Sur de la ciudad fueron evacuados de su domicilio cuatro integrantes de una familia, entre ellos un menor de un año de edad, y fueron llevados al albergue que se habilitó en la 23 de Marzo, al que se habilitó en Fátima llegaron cinco varones adultos y en las comunidades yaquis se reportaron otros 10.