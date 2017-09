Buscan 100 personas ampararse por toma de casetas en Sonora

CIUDAD OBREGÓN, SONORA(GH)

Más de 100 amparos se han interpuesto ante distintos juecespara evitar una detención más por la toma de seis casetas en Sonora, informó Florentino Vázquez Borja.



Aunque han sido ya dos las detenciones que se han registrado esta semana de integrantes del movimiento, las acciones seguirán, recalcó el presidente de la Asociación Nuevo Colorado, y abogado del grupo, tanto en Guaymas como en Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Magdalena y Trincheras.



"Todos nuestros actos son apegados a derecho, es una manifestación libre, jamás hemos hecho ni usado violencia, no tenemos miedo, Mandela estuvo muchas veces en la cárcel por represiones políticas pero hizo que el país se desarrollara", comentó.



Los días que llevan con esta acción no han sido contabilizados por el grupo, ni tampoco los ingresos diarios que se están canalizando hacia los gastos deoperatividad de la lucha, dijo, la cual requiere de por lo menos 18 mil pesos para volantes de manera semanal.



"No hay fundamentos para el cobro, no hay esencia de bienestar social, van al bolsillo de un particular, no van al ente público, el Gobierno de la República repara, construye, en la ley de ingresos y egresos hay fuertes recursos signados por el congreso para las reparaciones...", manifestó Vázquez Borja.



, es ilógico que me des en concesión un ente y me quede con las ganancias y te pida para la reparación", expuso.



La primera de las personas que fue detenida ya goza de nuevo de su libertad, destacó, y la segunda que fue capturada en esta misma ciudad apenas iniciará su proceso.



MANTENDRÁN LUCHA



Se mantendrá vigente la liberación de las cartas de cobro en el Sur del Estado, aseguró el integrante del movimiento El Pueblo Unido Sonora, Alfonso Canaan Castaños.



El inconforme con el aumento a la gasolina indicó que acatará las medidas cautelares dictadas por la juez de control luego de la denuncia en su contra interpuesta por Caminos y Puentes Federales (Capufe), pero que apoyará a las personas que mantienen libre el paso por la carretera federal de Sonora.



Detalló que hoy en día su situación legal es vinculada a proceso por el delito de ataques generales a las vías de comunicación, y que por orden judicial tiene prohibido hacer acto de presencia en alguna caseta de cobro.