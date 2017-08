Alerta de género sólo sería parte de la solución: Saldaña

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Sonora no sería una solución, sino parte de ella, declaró Blanca Saldaña, directora general del Instituto Sonorense de la Mujer e integrante de la agrupación revisora de la solicitud.



El lunes el grupo de trabajo coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se reunió en el Ciudad de México para evaluar el cumplimiento de las doce recomendaciones hechas al gobierno de Sonora, y así emitir una postura al respecto.



La Alerta, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es "es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio".



La decisión de activar la AVGM en Sonora, afirmó Saldaña, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación con base en las observaciones del grupo de trabajo y no se tiene un plazo establecido para conocer si se activará o no.



"Es parte de una solución, no es la solución total. Aquí la solución fuerte tiene que ser la reconstrucción de mentalidad que debemos tener las personas sonorenses, que cada hombre y cada mujer reconozcan que la violencia es un proceso de aprendizaje social de años, no es de un día para otro", dijo.



La directora aseguró que sí se han cumplido las recomendaciones, sin embargo, no especificó en qué porcentaje.



"Si a mí me dijeran las titulares de todos los estados que tienen alerta de género, que las condiciones mejoraron, que hubo recursos suficientes y que disminuyó (la incidencia en feminicidios), yo sería la primera en decir que sí es viable, y no ha sido así".